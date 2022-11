Attento, questi segni diranno sempre la verità perché sono troppo onesti

Una vecchia canzone recitava “la verità ti fa male” ed era proprio così. Questi segni zodiacali sono talmente onesti da far male a volte

L’onestà è una caratteristica che non appartiene a tutti, si tratta di un’etichetta che si può dare soltanto alle persone più inflessibili, quelle che non si lasceranno mai condizionare da fattori esterni e non cadranno mai in tentazione. Essere onesti non è un compito semplice perché prevede diverse rinunce, anche personali. Ad esempio, meglio dire una bella bugia o un’amara verità?

Se facessimo questa domanda ad una persona onesta, quest’ultima non avrebbe alcun dubbio: sempre meglio una verità spiacevole piuttosto che una bugia. Le bugie hanno le gambe corte e prima o poi vengono a galla, meglio essere sempre onesti e sinceri, anche a costo di perdere un rapporto importante. Oggi scopriremo la classifica dei segni zodiacali più onesti, quelli che non mentono mai. Pensi che il tuo segno si trovi sul podio? Tra poco lo scopriremo.

Ecco i tre segni zodiacali più onesti

Leone: forse qualcuno resterà sorpreso, ma uno dei segni più onesti dello zodiaco è proprio quello del Leone. Questo segno si classifica al terzo posto perché, pur essendo molto competitivo (a volte anche troppo!) è sempre sincero con gli altri. Il Leone dirà sempre la verità, soprattutto quando deve esprimere un pensiero su qualcuno. La schiettezza di questo segno lo rende uno dei più onesti, lo avresti mai detto?

Ariete: al secondo posto in classifica troviamo il segno dell’Ariete. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco sente l’esigenza di dire sempre tutto ciò che pensa. Questo aspetto del carattere dell’Ariete gli fa perdere spesso delle amicizie importanti e gli impedisce di fare carriera a lavoro. Ma l’Ariete non riesce proprio ad essere ruffiano, vuole far sapere agli altri le sue idee e farebbe qualsiasi cosa pur di metterle in pratica. È un segno onesto, nonostante tutto.

Sagittario: il primo posto in classifica va al segno del Sagittario e sicuramente non c’è più primato più meritato di questo. Il Sagittario ama rispettare le regole, è il suo modus vivendi. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco non sopporta le ingiustizie, ha idee chiare e le porta avanti con grande convinzione. La sua forza è proprio l’onestà, caratteristica che tutti gli riconoscono e che lo rende apprezzato da coloro che fanno parte della sua vita. Quando è messo sotto pressione, il Sagittario non riesce a mentire, preferisce essere sempre sincero, anche perché tende a dimenticare tutto, comprese le scuse raccontate per un ritardo a lavoro o per un messaggio arrivato in tarda serata da un numero sconosciuto.