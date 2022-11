Test: Come va la tua vita? osserva l’immagine e scopri cosa accade veramente

Oggi ti proponiamo un test che ti interrogherà sull’andamento della tua vita in questo momento. Osservando questa immagine scoprirai informazioni importanti sulla tua personalità.

I nostri test nascono per divertirti ed intrattenerti ma sono anche uno strumento per comprenderci meglio e avviare un’ analisi introspettiva per fare il punto sulla nostra vita. Quante volte le persone ti hanno chiesto come va? Come va la vita in un dato momento? Si sa che le cose spesso cambiano da un attimo all’altro è che sono molti gli elementi che ci fanno avvertire la nostra vita migliore o peggiore. L’amore che va a gonfie vele per esempio o un lavoro che ci fa sentire realizzati ed appagati o semplicemente i nostri figli che si comportano bene e vanno bene a scuola sono già a motivi di felicità per noi.

Spesso però la vita va indipendentemente da tutto questo, a braccetto con i nostri stati d’animo e questi stati d’animo possono in gran parte dipendere dal modo in cui ci sentiamo nei confronti della vita, se siamo dove volevamo essere, se abbiamo realizzato i nostri sogni, se ci sentiamo appagati per esempio influisce molto sul nostro livello di felicità. Questo test ti aiuta a riflettere su come ti senti in questo momento e su quali sono i margini per apportare migliorie alla tua vita.

Test: dimmi cosa vedi e ti dirò qualcosa di importante è che riguarda la tua vita

Fare il test è molto semplice devi solo osservare questa immagine per qualche istante, senza soffermarti troppo su di essa, 10 secondi saranno più che sufficienti. Subito dopo dovrai pensare a ciò che ti ha colpito prima di tutto di questa immagine, l’elemento che ha catturato la tua attenzione. Il tuo istinto è collegato al tuo inconscio e rivela molte informazioni di te.

Questo test non ha una validità scientifica ma ti aiuta a riflettere sui tuoi bisogni attuali e sui tuoi comportamenti.

Soluzione del test

Se hai visto prima un omino che piange

Se osservando questa immagine la prima cosa che hai notato è un uomo nell’ ombra che piange, dovresti assolutamente riflettere sullo stato emotivo che stai vivendo in questo momento. Probabilmente non te ne sei neppure accorto oppure tendi a fare finta di nulla ma ciò che predomina nella tua vita adesso è tristezza, delusione e solitudine. C’è qualcosa che ti manca tanto nella tua vita ed è un qualcosa che ti destabilizza al punto da impedirti di vivere appieno nel tuo presente e di godere delle gioie che la vita ancora da offrirti. Dovresti Prestare molta attenzione ai tuoi sentimenti e fare tutto ciò che è nelle tue possibilità per cambiare in meglio la tua esistenza. Appigliati a qualunque cosa possa portare felicità nel tuo presente e volta le spalle a tutto ciò che ti lascia intrappolato nel dolore. Se è qualcosa che non è nelle tue possibilità cambiare allora accettalo e fallo per amore di te stesso.

Se hai notato la serratura di una porta

Se hai notato la serratura della porta significa che sei una persona che tutto sommato sta bene in questo momento della sua vita. Sei curioso e cerchi di migliorare sempre come persona e accogli benevolmente ogni cambiamento, ogni opportunità e qualsiasi cosa possa rendere la tua vita migliore, bella ed emozionante. Tu ami la vita, ami essere presente, ami circondarti delle persone che hai scelto di tenere al tuo fianco in questo percorso. Sei grata alla vita per quello che hai, il tuo atteggiamento è positivo ed ottimista. Sicuramente sei di esempio per gli altri.