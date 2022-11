Perché quasi tutti non sopportano i nativi del Gemelli? Ecco cosa infastidisce di lui

Tra tutti i segni dello Zodiaco il Gemelli spicca per essere un segno spesso detestato. Perché questo bellissimo segno è così incompreso?

Questo segno incarna tratti caratteriali che spesso non raccoglie i favori delle persone. Pur essendo un segno molto socievole, divertente e con una mente brillante, il Gemelli non è molto bravo a stabilire una connessione con gli altri, tanto che spesso e tra le ultime persone che chiameresti in caso di bisogno.

Il Gemelli è un segno dualista e bifronte, questo gli crea qualche problema a livello relazionale. Le persone presumono che il Gemelli abbia una doppia faccia e che sia mutevole in funzione dei suoi bisogni e della sua convenienza. Molti vedono il nativo del gemelli come un segno affascinante che è bravissimo ad attirare gli altri nelle sue trappole, ma non è solo per questo che è così odiato.

Ecco perché tutti odiano il segno dei Gemelli

Capire nel profondo un nativo del Gemelli non è semplice. Questo segno ha una personalità socievole, passionale e quel che è certo è che con lui non ci si annoia mai. Al Gemelli ci si affeziona velocemente ma altrettanto facilmente si finisce per non riuscire a comprenderlo fino in fondo. Questo segno tende a cambiare rapidamente il modo di porsi agli altri. Il modo in cui questo segno agisce è il riflesso di ciò che prova nell’immediato. A volte questo segno ha degli atteggiamenti che mettono in dubbio la sua amicizia e la sua fedeltà eppure è tra i segni che hanno più amici di tutti.

Il nativo del Gemelli è speciale, è intrigante, interessante, con lui si hanno conversazioni profonde e allo stesso tempo si possono vivere emozioni folli. Sono dotati di una mente fulminea e sono talmente curiosi da sapere praticamente tutto di tutto. La loro energia è contagiosa ma non sono molto bravi a comunicare ciò che provano. Se un Gemelli tiene a qualcuno lo dimostra dedicandogli e le sue attenzioni e comunicando con lui. Prestando la loro attenzione e il loro tempo dichiarano di tenerci.

Questo segno come tutti ha qualche difetto e non è perfetto ma lui non importa preferisce di gran lunga l’imperfezione ed una vita eccitante ad una vita perfetta e noiosa. Il Gemelli è molto intellettuale, la sua mente corre talmente tanto veloce che per gli altri è molto difficile stargli dietro, capire cosa pensa e cosa vuole davvero è praticamente impossibile.

Il Gemelli è difficile da comprendere ma anche da sopportare e spesso da apprezzare, questo accade perché è un segno che agisce senza aspettare gli altri, e senza dare agli altri il tempo di comprendere il senso delle sue azioni.

Questa rapidità di pensiero e di azione lo rende comunque un segno instabile con reazioni imprevedibili che possono destabilizzare gli altri.

Un altro elemento da non sottovalutare è la sua grande furbizia. Essere mentalmente agili ti porta ad essere anche molto furbo ma la furbizia negli altri ha una connotazione spiacevole perché viene spesso collegata alla disonestà.

A tutto ciò bisogna anche aggiungere che il Gemelli non smette mai di parlare, è impossibile farlo stare in silenzio e quindi non capisce quando sarebbe il momento di tacere.

Allo stesso tempo il Gemelli non sta mai fermo, è un segno molto vitale, gli astrologi lo definiscono ipercinetico, ma tutto questo movimento agli altri reca spesso fastidio. Spesso non viene compreso che questa iperattività non è altro che una richiesta di attenzione rivolta alle persone che gli stanno vicino.

Se sei un nativo del Gemelli ora conosci anche tu le ragioni per le quali il tuo segno viene reputato il più odiato di tutti.