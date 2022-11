Test: quante sono le mani? Risolvi il mistero in meno di 30 secondi

Risolvi il test di logica e ragionamento in meno di trenta secondi. Pensi di riuscirci? Vediamo cosa sai fare ma fai attenzione alle trappole

Il test di oggi prevede una grande applicazione, quindi ti consigliamo di isolarti e di prendere qualche minuto per te. Soltanto concentrandoti perbene riuscirai a risolvere questo test di logica e ragionamento. Sui social network, tantissimi utenti hanno sbagliato e c’è chi ha addirittura rinunciato a dare una risposta. Speriamo proprio che non sia il tuo caso, mal che vada, prova a indovinare lo stesso!

Non dovrai fare altro che immedesimarti in una situazione e rispondere, possibilmente entro trenta secondi. Non andare a sbirciare la soluzione, altrimenti il test non sarebbe valido. Usa la logica e non dimenticare di iniziare i tuoi ragionamenti già durante la lettura dell’enigma. In questo modo potrai recuperare tempo prezioso e sarai in grado di rispondere in maniera corretta in pochi secondi.

Sei pronta? Immagina di assistere da una telecamera ad una riunione alla quale partecipano venti persone. Dopo aver discusso animatamente sul progetto da approvare, i venti dirigenti trovano una mediazione e firmano l’accordo. La riunione finisce con tanti sorrisi e altrettante strette di mano. Considerando che ogni presente ha stretto la mano di tutti gli altri, quante strette di mano ci sono state al termine della riunione? Da questo momento partono i trenta secondi, trovi la soluzione del test qui sotto.

La soluzione del test

Risolvere un test di logica e ragionamento non è semplice perché ci sono tanti dettagli da analizzare ed il tempo a disposizione è sempre poco. Soltanto mettendoti alla prova sotto pressione è possibile capire quanto tu sia rapida, ecco perché ti abbiamo dato un limite di trenta secondi. Hai trovato la soluzione? Bene, questo vuol dire che sei un vero genio e meriti tutti i nostri complimenti.

I social network sono impazziti a causa di questo test, in pochi hanno dato una risposta e quasi tutti hanno sbagliato i calcoli. Se tu hai risposto correttamente, vuol dire che hai evitato le trappole inserite nel testo solo ed esclusivamente per farti sbagliare. Se non hai risposto bene, ti consigliamo di allenarti con altri test simili a questo nei prossimi giorni, vedrai che diventerai bravissima in poche settimane.

Prima di passare alla soluzione è importante ricordare che questo test non ha nessuna validità scientifica. Si tratta di un normale passatempo che vogliamo proporre alle nostre lettrici e ai nostri lettori. Ecco la soluzione: ogni dirigente stringe 19 mani. Facendo un rapido calcolo, le strette di mano totali sono 190 e non 380 come potresti aver creduto. In questo caso, avresti contato due volte alcune strette di mano. Lo avevi capito?