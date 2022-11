Test: Riuscirai a trovare l’uccello verde in 10 secondi? Ti sfidiamo

Il test di oggi metterà alla prova le tue abilità percettive. Pensa, il 90% degli utenti che hanno provato a fare questo test non hanno trovato l’uccello verde nei 10 secondi.

Se riuscirai a vincere questa sfida significa che sei una persona estremamente attenta al dettaglio e con una grande capacità di focalizzazione e concentrazione. Questa immagine è stata realizzata appositamente per metterti in difficoltà e per ingannare i tuoi occhi. In questa immagine si ripetono gli stessi colori e più o meno le stesse forme, per trovare l’intruso nei 10 secondi devi essere estremamente bravo a focalizzare i dettagli.

I nostri test sono un modo per allietare le tue giornate e portare un po’ di divertimento nella tua routine quotidiana. Questi test sono anche un ottimo modo per tenere allenato il tuo cervello e i tuoi occhi, entrambi lavoreranno sinergicamente per individuare un dettaglio e quindi avrai bisogno di restare concentrato sull’immagine e allo stesso tempo di osservarla attentamente.

Le immagini di questi tipi di test sono ingannevoli, riuscirai a non cadere nel trabocchetto?

Test: dimostrami di essere un osservatore attento individuando l’uccello verde in 10 secondi

Hai solo 10 secondi per dire dove si trova l’uccello verde in questa immagine. Sembra una sfida facilissima ma il 90% delle persone che l’ha accettata l’ha anche fallita. Il motivo è che questa sfida visiva non è poi così semplice. Come vedi c’è una sovrapposizione di colori ed immagini che rendono difficile l’arduo compito di individuare tutti gli elementi presenti.

Se riuscirai a trovare l’uccello verde nei 10 secondi significa che hai una mente è una vista molto acute.

Se impiegherai più tempo di 10 secondi significa che hai solo bisogno di allenarti ancora un po’ per ottenere dei risultati grandiosi in fatto di concentrazione e di focalizzazione.

Se hai osservato l’immagine per qualche minuto senza riuscire a trovare l’uccello verde significa che hai bisogno di divertirti ogni giorno con test come questo, man mano che ti sforzerai di trovare gli intrusi noterai un grandissimo miglioramento nelle tue qualità percettive.

Ed ora passiamo alla soluzione del test

Dove si è cacciato l’uccello verde in questa immagine? Guardando bene l’immagine in tutte le angolazioni possibili avresti notato che proprio nell’angolo in basso a sinistra c’è un uccellino tra le foglie ed è proprio verde.

E tu sei riuscito a trovarlo nei 10 secondi? Ora tocca a te, gira la sfida a tutti i tuoi amici e vedi se sapranno fare altrettanto.