Questi 3 segni incontreranno il grande amore questa settimana

Secondo le previsioni degli astrologi la settimana che inizia con lunedì 14 novembre è favorevole per gli incontri sentimentali per 3 nativi dello Zodiaco.

A partire da questo fine settimana e per tutta la prossima settimana tre segni zodiacali probabilmente faranno un grande incontro, incontreranno l’amore della loro vita. Sarà un incontro che sconvolgerà totalmente la loro vita e li farà sentire innamorati come non mai. Finalmente anche per loro arriva il momento di gioire il nome di questo meraviglioso sentimento.

Questi 3 segni zodiacali potrebbero non avere ancora avuto fino ad oggi la fortuna di incontrare la persona con la quale desiderare di trascorrere il resto della vita e costruire una famiglia. Questi sogni diventano un desiderio profondo solo nel momento in cui si sente di avere incontrato il vero amore. Affinché questo vero amore si possa coronare è indispensabile che questo sentimento sia ricambiato. La prossima settimana Venere entra in Scorpione e favorisce la sensualità e gli incontri d’amore. Nettuno in Pesci fa sì che tutti i sogni possano realizzarsi. Tre segni saranno particolarmente favorevoli per questo incontro.

Questi 3 segni incontreranno l’amore vero questa settimana

Questi 3 segni molto probabilmente questa settimana incontreranno un amore speciale. Sarà un incontro casuale e l’amore busserà alla loro porta nel momento in cui loro hanno smesso di cercarlo. Sarà un amore forte e bello, questi dedicheranno molte pagine della loro vita a questa persona. I prossimi movimenti astrali stanno per segnare il destino di tre segni.

Ricordiamo che l’ 8 novembre scorso c’è stata la luna piena e contemporaneamente un eclissi lunare totale. Questo evento ha influenzato tutti i segni dello Zodiaco i quali hanno iniziato ad avvertire il desiderio di intensificare con esperienze nuovi sentimenti la propria esistenza. Dall’ 11 novembre Venere attraversa lo scorpione fino al 5 dicembre prossimo, questo transito porterà alcuni segni a desiderare maggiore sensualità e romanticismo. Infine Nettuno il pianeta dei sogni, sarà in Pesci il segno più sognatore dello Zodiaco fino al 4 dicembre e questo influenzerà i segni zodiacali a sognare senza limitazioni e a desiderare di realizzare questi sogni.

I tre segni che godranno maggiormente di queste movimentazioni planetarie sono tre:

Vergine

Il nativo della Vergine è stanco della solitudine. Avrà voglia di tornare a casa e sentirsi accolto dal tepore della famiglia. Il transito di Nettuno in Pesci regalerà alla Vergine un amore illimitato. Le stelle stanno per fare incontrare alla Vergine una persona speciale che è esattamente come lui desidera. Amorevole e affettuosa che saprà come affrontare i suoi capricci.

Scorpione

Anche per lo Scorpione gli astrologi prevedono l’inizio di un nuovo capitolo della loro vita. Venere retrograda nel loro segno porta desiderio di matrimonio e di realizzazione a livello sentimentale. Il nativo dello Scorpione attira magneticamente l’attenzione di una persona speciale e avrà voglia come non mai di voltare pagina e di vivere intensamente tutte le emozioni belle che sta provando.

Capricorno

Il Capricorno si impegna molto nel lavoro e nella professione, tralascia sempre il discorso sentimentale ma questa volta le stelle lo hanno preso di mira e hanno deciso che è arrivato il momento anche per lui di vivere un amore intenso. Questa settimana probabilmente il Capricorno si innamorerà a prima vista di una persona appena incontrata. Nettuno retrogrado in Pesci lo farà sognare e questi sogni diventeranno presto realtà. Il Capricorno farà un incontro improbabile e non potrà fare a meno di desiderare di lasciarsi andare a questo sentimento che lo fa sentire estremamente felice.