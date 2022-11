Questi segni zodiacali sono proprio ingenui! Credi che ci sia anche il tuo?

Chi è nato sotto uno di questi tre segni zodiacali è veramente poco furbo. Come si fa ad essere così ingenui? Le stelle conoscono la risposta

A volte capita di conoscere delle persone che non hanno una grande voglia di lottare per ottenere qualcosa, forse perché sono troppo pigre o per altri motivi. Spesso si tratta di individui che hanno vissuto delle situazioni traumatiche in passato, sono state abbindolate e quindi ci vanno con i piedi di piombo, soprattutto se non sono particolarmente abili ad uscire da una vicenda complessa.

Come possiamo definire queste persone? Probabilmente ‘ingenuo’ è il primo aggettivo che ci viene in mente. Tutti abbiamo un amico più ingenuo, al quale forse vogliamo bene più degli altri proprio a causa del suo carattere. Oggi scopriremo la classifica dei segni zodiacali più ingenui, credi che il tuo segno meriti di trovarsi sul podio? Scorri il testo verso il basso e avrai la possibilità di scoprirlo.

I segni zodiacali più ingenui: ecco il podio

Toro: questo segno occupa il gradino più basso del podio e non è una sorpresa. Il Toro non poteva mancare in questa classifica perché è un segno particolarmente ingenuo. Spesso si accorge di essere stato preso in giro ma preferisce non reagire. I nati sotto questo segno sono alla costante ricerca di tranquillità, odiano i conflitti e preferiscono sembrare deboli piuttosto che litigare con qualcuno. Senza dimenticare che questo segno è pigro come nessuno, quindi una reazione sarebbe troppo faticosa, meglio restare fermi e lasciar perdere!

Ariete: al secondo posto in classifica c’è il segno dell’Ariete. Forse qualcuno resterà sorpreso di vedere questo segno in questo elenco e non in quello dei segni zodiacali più furbi, l’Ariete si accende facilmente e non accetta di essere preso in giro ma in realtà è molto ingenuo. I nati sotto questo segno dello zodiaco non sono particolarmente scaltri, non fanno attenzione ai dettagli e spesso agiscono in maniera superficiale, per poi pagarne le conseguenze in un secondo momento.

Sagittario: il primato va al segno del Sagittario, è lui il più ingenuo di tutti. Se sei nato sotto questo segno dello zodiaco, sai bene che potresti credere a qualsiasi cosa. Hai presente quei messaggi truffaldini che annunciano premi cliccando su un link? Il Sagittario ci casca ogni volta e spesso finisce nei guai a causa della sua ingenuità. Il problema è l’eccessiva fiducia nel prossimo, questo segno pensa che tutti siano buoni d’animo come lui ma non è così. Là fuori è pieno di gente che farebbe qualunque cosa pur di avanzare di mezzo millimetro nella scala sociale, il Sagittario è una vittima perfetta per queste persone.