Quali sono i segni zodiacali più furbi? Ecco il podio

Ecco la classifica dei segni zodiacali più furbi. Scommettiamo che anche il tuo segno zodiacale sarà presente sul podio? Scopriamolo insieme

La furbizia è senz’altro una caratteristica utile nella vita di un individuo, soprattutto quando viene utilizzata a buon fine. Molte persone riescono ad avere un’idea geniale proprio perché fanno funzionare il cervello in maniera diversa rispetto agli altri. Avere un piano per uscire da un problema importante può migliorare nettamente la qualità della tua vita, anche se purtroppo le persone furbe sono spesso piuttosto egoiste.

Se egoismo e furbizia non vengono a contatto, conoscere una persona furba può essere un ottimo modo per attingere ad una fonte infinita di idee geniali. Ti consideri una persona furba o ingenua? Tra poco avrai le idee più chiare perché oggi scopriremo la classifica dei segni zodiacali più furbi, credi che il tuo segno meriti di salire sul podio? Scorri il testo verso il basso e scoprilo!

La classifica dei segni zodiacali più furbi

Vergine: al terzo posto in classifica c’è il segno della Vergine. Questo segno affronta la vita in maniera piuttosto cerebrale. È uno dei segni zodiacali più intelligenti e riesce spesso ad avere idee geniali per portare a termine i propri piani. Purtroppo la Vergine utilizza la sua furbizia soprattutto per vendicarsi di un torto subito, quindi non bisogna aspettarsi maniere gentili e parole dolci. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco sa essere spietato quando vuole e riesce ad usare la propria furbizia per togliersi tante soddisfazioni.

Cancro: al secondo posto, ad un passo dal primato, c’è il segno del Cancro. I nati sotto questo segno dello zodiaco sono presenti in questa classifica un po’ a sorpresa. Il Cancro è dolce all’apparenza, probabilmente insospettabile, eppure sa essere molto furbo quando vuole ottenere qualcosa. La sua grande empatia gli consente di manipolare le persone che fanno parte della sua vita, costringendole a fare tutto ciò che vuole, ma senza che se ne accorgano. I suoi modi sono garbati ma è un trucco che gli serve per restare nella propria comfort zone.

Gemelli: chi c’è sul gradino più alto del podio? Ovviamente il segno dei Gemelli. Chi è nato sotto questo segno zodiacale è brillante, ha spesso idee illuminanti ed è molto furbo. La capacità dei Gemelli di separare la parte razionale da quella emotiva gli consente di mettere in pratica i propri piani diabolici senza pentirsi di aver fatto un torto a qualcuno. Questo segno è estremamente lucido quando vuole ottenere qualcosa di importante e non fa sconti a nessuno.