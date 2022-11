La radice di Marshmallow è un rimedio naturale di cui non potrai fare a meno in questo periodo. Pronta ad una scorpacciata di caramelle?

Prendersi cura di sé è fondamentale, specialmente in questo periodo dell’anno. L’autunno è una stagione con una magia particolare. Precede l’inverno e il periodo autunnale, portando con sé un caldo mitigato da una brezza leggermente pungente. Peccato che dietro le foglie che cadono e le caldarroste, c’è un clima che favorisce i malanni! Se vuoi porre in essere un rimedio naturale, prova la radice di Marshmallow! Per quanto possa essere invitante, non è un invito a mangiar caramelle…

Le caramelle non ti faranno passare i malanni stagionali, ma ogni tanto papparsene una potrebbe farti tornare il buon umore! Pensa a dei marshmallow scaldati sul fuoco durante una serata in compagnia di amici e giochi da tavolo, è l’atmosfera giusta. Oggi tratteremo un rimedio naturale che davvero in pochissimi conoscono.

Al di là del gioco di parole, la radice di marshmallow per quanto ricordi delle gustosissime caramelle colorate, è un rimedio che potrebbe tornarti davvero utile. Non parliamo solo di raffreddore e mal di gola, ha così tante proprietà ed è così efficace, che è valida anche contro abrasioni e pruriti di varia natura.

Innanzitutto, occorre capire di cosa si tratta prima di adoperarla. La suddetta radice proviene dall’Europa, Asia Occidentale e Nord Africa, conosciuta anche come radice di Altea, Althaea officinalis.

E’ una pianta facente parte della famiglia della Malvacee, usata fin dall’antichità per curare questi acciacchi stagionali, ma anche per problemi digestivi. Tutto ciò, questo benessere, è possibile grazie alla Mucillagine che contiene.

Se hai una tosse persistente dovuta al raffreddore, assumerne la giusta quantità può curarti. Ma se hai una dermatite, foruncolosi o eczema è una valida alleata contro i pruriti. Questo perché ha proprietà antinfiammatorie che alleviano arrossamenti e malesseri di questa natura.

Non bisogna dimenticare le proprietà antibatteriche, è ottima sulla ferite che faticano a guarire. In generale, se invece hai soltanto passato troppe ore sotto il sole cocente, e i Raggi UV ti hanno cotto a puntino, è anche uno dei rimedi più apprezzati per alleviare questa condizione.

Se invece il tuo malessere è dovuto a dolori articolari, gonfiore o mal di pancia, è indicato a risolvere anche tutti questi problemi di salute! Sono più i benefici nell’acquistarlo che i dubbi. Infine, è un antiossidante naturale che previene i possibili danni ai radicali liberi.

Tutto questo benessere però deve essere assunto in maniera corretta, ecco come.

Rimedio alla radice di marshmallow, toccasana naturale!

E’ bene sapere che la radice di marshmallow è un rimedio per molti problemi di salute, ma bisogna assumerlo in quantità adeguate. Se si esagera la conseguenze e controindicazioni possono davvero essere pericolose. Quindi, non fare di testa tua, impara a sfruttare le potenzialità di ingredienti naturali. Ricorda che prima di sperimentare qualsiasi cosa devi chiedere consiglio al tuo medico, specialmente non esagerare, perché questa pianta va assunta con moderazione.

Sappi che bisogna assumerla poco alla volta, e non per un periodo prolungato. Diciamo che come tutte le erbe e le sostanze naturali può darti benefici, ma è chiaro che non potrai prenderla ogni giorno della tua vita. Potrebbe causare mal di pancia e vertigini, quindi faresti più danni che altro!

Un ottimo modo per assumerla è senza dubbio con dell’acqua. La fonte di vita è il rimedio per eccellenza che può arrecarti maggior benessere. Perché è risaputo che l’idratazione è il miglior processo di guarigione che possa esistere! Quindi, se assumi questa radice insieme a dell’acqua calda, favorisci l’attivazione delle proprietà che fanno bene alla tua salute.

Decotti e tisane sono il massimo contro il raffreddore, mal di gola, mal di testa e indigestioni. In questo casi, puoi assumerla alternando infuso di altre erbe, proprio per non prenderla ogni giorno. La camomilla, i fiori di malva e l’eucalipto sono altri ingredienti segreti contro questi acciacchi stagionali.

Se invece il tuo malessere è dovuto a forti mal di schiena e dolori articolari di varia natura, puoi usare degli unguenti naturali con questa erba. Sono un toccasana per la salute, soprattutto bisogna anche evitare lo stress. Spesso i colpi della strega arrivano sia per i cambi di clima improvvisi, ma anche per malessere psichico.

Infine, se invece hai pruriti e problemi alla pelle puoi acquistare delle pomate con la radice di marshmallow sono il rimedio naturale migliore che tu possa provare. Prima di applicarlo sulla zona da trattare, fallo in una più piccola. E’ importante constatare se invece di farti bene, possa causarti ulteriore rossore per possibili allergie.

Se il tuo medico e le tue condizioni ti danno l’ok, prova questo rimedio naturale alla radice di marshmallow, e se il problema non è un mal di pancia, mangia anche qualche caramella, l’umore non si tira su da solo!