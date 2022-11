Non buttare i vecchi profumi che non utilizzi più ma riciclali così: e non sprecherai nulla!

Perché buttare i vecchi profumi quando puoi ridargli nuova vita: riciclali così e non sprecherai nulla, geniale!

Facendo ordine in casa, quante volte ci sarà capitato di trovare flaconi di vecchi profumi inutilizzati, aperti ormai da anni, e lasciati lì a prendere polvere su una mensola? E perché non parlare dei campioncini rimasti in fondo ad un cassetto chissà da quanto tempo?

Se ci pensiamo, considerando il costo che hanno i profumi, gettarli nella pattumiera, anche se non ci piacciono da indossare, sarebbe un vero peccato. Come fare allora per non sprecarli?

Esistono vari metodi per riciclarli e ridare nuova vita ai profumi che non utilizziamo più. Scopriamo come impiegarli in mille usi domestici senza doverli gettare. Rimarrai davvero stupita dei tanti usi a cui non avresti mai pensato.

Ecco come riciclare i vecchi profumi

Alzi la mano chi non ha mai fatto decluttering in casa senza gettare vecchi profumi rimasti per anni e anni sepolti in qualche armadietto o cassetto. Un vero e proprio spreco considerando i costi spesso esosi di profumi e varie eau de toilette.

Da oggi potremo finalmente dire basta agli sprechi semplicemente perché i vecchi profumi, così come le bucce degli agrumi, seppur meno costose, possono essere riciclati in mille modi diversi, e tutti utili.

Intanto precisiamo che se i profumi sono perfettamente chiusi nelle loro confezioni e mai utilizzati, conservati in maniera idonea, anziché riciclarli in casa, possiamo regalarli a qualche amica o parente, a cui invece, quella fragranza potrebbe piacere.

Altrimenti se i profumi sono un po’ datati e magari anche aperti, vediamo gli utilizzi che ne possiamo fare in casa.

1) Profumare cassetti e armadi. Molto spesso, specie nelle case un po’ datate, si forma l’umidità e quell’odore di muffa si va a trasferire su biancheria e vestiario dentro agli armadi e ai cassetti. Per questo possiamo coprire quell’odore piuttosto sgradevole con il profumo rimasto lì. Per farlo basterà spruzzarne un po’ su un dischetto di cotone, quelli per struccarsi, e infilarli nei cassetti e negli armadi. L’unica accortezza è di non metterli a contatto diretto con i tessuti perché l’alcool del profumo potrebbe causare macchie o aloni sui capi.

2) Deodorare la scarpiera. Scarpe vecchie o nuove che siano possono a lungo andare a creare un cattivo odore all’interno della scarpiera che può risultare anche un covo di germi e batteri. Per profumare questo armadio della casa, dopo averlo pulito e igienizzato come si deve, basterà prendere un batuffolo di cotone idrofilo e spruzzare il vecchio profumo. Quindi prendiamo un contenitore di plastica aperto o forato e lo piazziamo dentro alla scarpiera. In questo modo il profumo sarà rilasciato gradualmente per settimane. Quando sarà svanito non dovremo far altro che rispruzzarne ancora, cambiando anche il batuffolo di cotone.

3) Profuma gli ambienti domestici. Basterà metterne qualche goccia nell’acqua dentro alle vaschette appese sui termosifoni. Quando accenderemo i radiatori il profumo si diffonderà nell’aria.

4) Fare candele profumate. Un altro strabiliante utilizzo è quello di riciclare i vecchi profumi per fare candele profumate. Qui però bisogna utilizzare solo fragranze senza alcool o senza gas, altrimenti c’è il rischio dell’infiammabilità.

5) Profumatore per ambienti. In questo caso prendiamo un spruzzino e mettiamo dentro acqua e qualche goccia di profumo. A questo punto possiamo rinfrescare tende, divani, tappeti e l’aria nelle stanze. Facciamo sempre attenzione però a non spruzzarlo troppo da vicino altrimenti rischiamo di macchiare i tessuti.

6) Sali da bagno. Se vi piace ogni tanto rilassarvi con un bel bagno caldo, sicuramente sarete anche appassionate di sali da bagno. In questo caso si possono anche autoprodurre. Basterà riempire un flacone con poco profumo rimasto sul fondo con del sale grosso. Dopo qualche giorno, i sali si impregneranno del profumo e a quel punto potremo metterli nella vasca.

7) Profumare la carta. Se abbiamo vecchi quaderni o libri rimasti in un angolo della casa per anni o su qualche mensola e hanno assunto un odore di stantio possiamo ravvivarli con il profumo vecchio. Non dovremo però spruzzarlo direttamente sopra alla carta, altrimenti la rovineremo, ma su un batuffolo di cotone, e passarlo sopra alla copertina del quaderno aspettando che si asciughi, per poi riporli.