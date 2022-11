L’accessorio trendy per l’inverno 2023 è solo uno, e dovrai indossarlo così!

L’accessorio più trendy dell’inverno 2023 sai qual è? Se vuoi scoprirlo sei sulla guida di stile giusta! Scopriamo qui su CheDonna l’oggetto che non può mancare nei nostri outfit che farà diventare i nostri look meravigliosi!

L’accessorio giusto all’interno di un look ha il potere di renderlo da basico a fantastico! Esatto! Ed è proprio per questo motivo che scegliere di indossare gli accessori non è solo una scelta stilistica, ma molto di più! Con gli accessori giusti i nostri outfit brillano, e di conseguenza anche la nostra fisicità! Ad esempio, sapete qual è l’accessorio più trendy dell’inverno 2023 che tutte dovremo indossare per essere al top? Scopriamolo insieme!

Collane, orecchini, bracciali, foulard e chi più ne ha più ne metta!

Gli accessori in commercio sono tantissimi, e abbiamo veramente una scelta vastissima.

Il problema è uno solo: non tutti gli accessori in commercio sono veramente di tendenza.

Il protagonista di questa guida di stile di oggi è, come dicevamo, l’accessorio più trendy per l’inverno 2023. Si da anche il caso però che questo è un accessorio necessario!

Di cosa stiamo parlando? Ovviamente di borse! Ma non di borse in generale! Infatti il modello più di tendenza è uno solo!

Scopriamo tutti i segreti di stile qui su CheDonna!

L’accessorio più trendy dell’inverno 2023 è la borsa con catena! Scopri i look!

La borsa, nonostante sia un capo necessario per noi donne, viene considerato un accessorio. E come tale va scelto con cura! Non possiamo indossare un look perfetto con la borsa che stona! Dobbiamo abbinarla sempre e comunque ai nostri look!

Abbiamo appena scoperto che l‘accessorio più trendy del momento è la borsa con la tracolla a forma di catena.

Perché mai è così importante? Perché la catena, tendenzialmente color oro o argento, ha il potere di ravvivare ogni nostro look.

In più, se vogliamo dare un tocco di stile al nostro look, scegliamo la borsa colorata nei colori moda, come il fucsia o l’arancio. E perché no? Possiamo direttamente scegliere la nostra borsa argentata o dorata! L’importante è che sia luminosa!

Coma abbinarla? Nei look più basici! Una giusta borsa luminosa può ravvivare qualunque outfit! A proposito, 3 trucchi di stile per sembrare più giovane con i look da ufficio all day!

Alla prossima guida di stile! Per rimanere sempre aggiornate su tutte le news in fatto di fashion!