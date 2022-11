Test: scegli una foglia e scopri quanto sei indecisa questo autunno

Scopri il tuo stato emotivo predominante in questo autunno, devi solo scegliere una delle due foglie.

Qual è il tuo stato d’animo in questo autunno? Ti senti particolarmente sicura di te stessa e molto decisa sul da fare oppure sei particolarmente titubante? Scoprilo grazie al nostro test.

Attraversiamo diverse fasi della vita e in queste fasi il nostro atteggiamento verso la vita potrebbe cambiare. Ci sono momenti in cui predomina la vitalità la voglia di fare ed altri in cui ci sentiamo più letargici. Anche il senso di sicurezza è un qualcosa di mutevole. In alcuni periodi ci sentiamo in grado di combattere contro il mondo in altri ci sentiamo degli esseri indifesi e molto indecisi. Questo autunno come ti senti? Vediamo se la tua impressione è confermata, devi solo scegliere una di queste due foglie.

Test Scegli una foglia e ti dirò se sei una persona decisa o titubante

Siamo in autunno, arrivano i primi freddi ma abbiamo ancora voglia di godere del tiepido sole facendo qualche passeggiata. Immagina di andare in un parco e di sedere su una gradevole panchina. All’improvviso svolazzano davanti ai tuoi piedi due foglie come queste che vedi i nell’immagine del test di oggi. Quale delle tue foglie attira maggiormente la tua attenzione? Quale reputi più bella, più interessante o semplicemente avresti voglia di prendere e custodire tra le pagine di un libro? Fai una scelta casuale e non pensarci troppo. La tua scelta istintiva tira fuori ciò che cela il tuo inconscio.

Soluzione del test

Se hai scelto la voglia numero uno

La prima foglia è la più chiara tra le due e non è affatto spigolosa ma presenta delle curve con delle rotondità. E’ una foglia paffuta e la sua struttura è molto marcata, quindi sembra anche essere molto robusta. Se hai scelto questa foglia è perché in questo momento hai bisogno di questo tipo di struttura, ti senti particolarmente indecisa e fai fatica a prendere qualsiasi tipo di decisione, soprattutto se sono decisioni che implicano un grande cambiamento nell’immediato e nel lungo termine. questa tua indecisione ti sta rendendo emotivamente dipendente dagli altri, l’insicurezza su base giornaliera ti sta terrorizzando. Dovresti cogliere il momento per mettere un punto e ripartire da capo. Sei un essere capace di grandi cose devi solo ricordarlo.

Se hai scelto la foglia numero 2

La scelta della seconda foglia rivela che sei una persona molto passionale e determinata. Hai scelto la foglia con il colore più acceso, rosso, proprio come la passione. Questa foglia non è lineare ma ha una forma piena di spigoli. La tua vita non è lineare proprio come la foglia, è piena di imprevisti proprio come gli angoli di questa foglia, eppure questo non ti spaventa affatto. Sempre pronta ad abbracciare un cambiamento e amante delle novità, in questo autunno ti senti coraggiosa più che mai. Hai scelto questa foglia anche perché la sua forma che ricorda un aquilone la rende più veloce sotto l’influenza del vento, in questo momento hai tanta voglia di decollare.