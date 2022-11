Alessandra Celentano, la controversa insegnante di ballo di Amici, ha lasciato letteralmente senza parole i suoi fan con una confessione a luci rosse che nessuno di sarebbe mai aspettato.

Siamo abituati a vederla nelle vesti della severissima e altera insegnante di danza, ma ovviamente Alessandra Celentano è anche molto altro. Nella sua vita la ex danzatrice ha vissuto esperienze di ogni tipo, sia dal punto di vista professionale che personale. Nel 2006 ha sposato il finanziere e maestro di karate Angelo Trementozzi, con cui ha avuto una relazione molto appassionata. Nel 2012, però, i due si sono separati pur restando molto vicini.

Proprio riguardo la sua sfera sentimentale e privata la Celentano ha fatto una dichiarazione che ha lasciato tutti sbalorditi e che ha svelato un lato del tutto inedito dell’affascinante insegnante sempre così riservata. Si può dire che non era mai accaduto prima!

Alessandra Celentano, la confessione incredibile svela il suo lato più nascosto

La Celentano (che ha dovuto smettere di ballare per questo motivo) ha svelato, durante una intervista a Belve, con Francesca Fagnani, di essere casta da ben 13 anni. Insomma, parrebbe proprio che dopo la fine del suo matrimonio (e anche un po’ prima) la Celentano non abbia avuto altri flirt. “Sono casta da 13 anni”, ha affermato la ex ballerina. “Sono sempre stata un po’ difficile, quelli più giovani di me non li guardo, quelli più vecchi di me non li guardo, quelli della mia età mi sembrano un po’ passatelli, quindi capisce che è difficile”.

Una notizia davvero sconcertante, soprattutto perché nessuno si sarebbe mai aspettato una dichiarazione così personale da parte di una donna di solito così riservata. La Celentano (l’avete mai vista da giovane?) ha anche svelato il motivo che ha spinto lei e l’ex marito a separarsi: la mancata maternità. Un momento molto doloroso della sua vita, ha ammesso.

“Mi è dispiaciuto perché è stata la causa della mia separazione, abbiamo anche provato a fare delle inseminazioni che non sono andate in porto e a un certo punto mi sono fermata perché l’accanimento non mi piace: vuol dire che non doveva essere”, ha dichiarato l’insegnante.

A ogni modo, le recenti rivelazioni di Alessandra hanno messo in luce la sua grande esigenza in fatto di uomini. Dopotutto, lei è una donna molto sicura di sé che ha più volte dimostrato di non aver bisogno di un uomo per sentirsi completa. Conquistare il suo cuore sembra proprio un’impresa impossibile, ma c’è chi dice, malignamente, che il carattere dell’insegnante abbia fermato molti uomini dal tentare un approccio…