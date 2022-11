L’eclissi solare del 25 ottobre ha cambiato la vita di tutti i segni

Il 25 Ottobre c’è stata una eclissi solare che ha generato un intenso vortice di energia. Questa ha avuto un impatto diverso su ogni segno zodiacale.

Molti hanno teso le braccia ad Halloween per vivere momenti magici e ricchi di energia eppure prima di Halloween c’è stato un altro evento che ha generato un vortice di magia nell’aria. Il 25 ottobre scorso c’è stata la luna nuova in Scorpione e questa luna ha portato moltissime trasformazioni.

Lo stesso giorno si è verificata un eclissi solare parziale che ha avuto degli effetti sorprendenti sulla nostra mente e ci sta aiutando a comprendere pienamente noi stessi. Scopri gli influssi che questa eclissi sta avendo su di te a partire dal tuo segno zodiacale.

Ecco quali sono gli effetti dell’eclissi solare del 25 ottobre per ogni segno

Una eclissi solare è un evento raro suggestivo, è uno spettacolo che ci riserva la natura. Quando si verifica un tale evento tutti gli occhi sono puntati al cielo pur di assistervi. Anche l‘eclissi che si è verificata lo scorso 25 ottobre non è passata di certo inosservata. Scopri quale impatto sta avendo sul tuo segno zodiacale:

Ariete

Questa eclissi porterà all’Ariete problemi di tipo sentimentale perché questo segno sentirà la necessità di interrogarsi sulla sua relazione sentimentale. A livello professionale invece questo segno non avrà nessun tipo di problema ma le spese eccessive degli ultimi tempi potrebbero tradursi in difficoltà legate alla gestione delle spese quotidiane.

Toro

Anche il nativo del Toro si interrogherà sulla sua relazione e questo turbinio di emozioni potrebbe rendere la sua relazione sentimentale burrascosa. Diciamo che le insoddisfazioni a livello sentimentale degli ultimi periodi potrebbero averti spinto ad avvicinarti troppo ad una persona alla quale tieni in particolar modo e che ora ti appare più interessante del tuo partner.

Gemelli

I Gemelli in questo periodo dovrebbe essere meno sornioni e più organizzati. Questo segno dovrebbe fare il punto sulle cose da fare quotidianamente e stabilire degli obiettivi da raggiungere periodicamente. Ha bisogno di rimettere in ordine tante questioni, anche se non ha voglia di farlo in questo momento farlo si rende necessario.

Cancro

Il nativo del Cancro nei giorni che seguono l’eclisse si sentirà particolarmente euforico ed entusiasta. Negli ultimi tempi ha fatto un incontro che gli sta cambiando la vita. Si sente innamorato e felice come non lo era da tempo. Entusiasta e con tanta voglia di godersi intensamente questo sentimento, il Gemelli vivrà un momento sentimentale molto soddisfacente.

Leone

Il segno del Leone avvertirà gli influssi positivi a livello professionale. Questo segno avrà anche voglia di fare un viaggio con la sua famiglia e di fare investimenti immobiliari. Le Stelle lo rassicurano perché questo è il momento giusto per tutto.

Vergine

La Vergine potrebbe avere problemi relativi alle interazioni. In amore, sul lavoro e con gli amici sta trascurando dei dettagli che potrebbero rovinare questi rapporti. La Vergine dovrebbe cercare di chiarire situazioni lasciate in sospeso e dedicarsi alle opportunità che si stanno per presentare la sua porta per essere sicuro di coglierle.

Bilancia

L’eclissi solare porterà non la Bilancia novità positive che lo riguarderanno dal punto di vista finanziario. Qualsiasi forma di blocco che riguardava il suo reddito verrà dissipato, inoltre questo segno confiderà in modo particolare nelle sue potenzialità e nelle sue capacità. La sua autostima sarà al massimo e sarà pronto a cambiare vecchie abitudini.

Scorpione

L’eclissi solare spinge lo Scorpione a riorganizzare tutta la sua vita. Questo segno si sentirà come la Fenice che risorge dalle ceneri, avrà bisogno di trasformarsi profondamente e di sperimentare. La luna nuova lo trasporterà nelle novità gli farà abbandonare le sue vecchie abitudini e lo spingerà ad aprire porte nuove. Anche se il futuro sarà incerto, lo troverà particolarmente eccitante.

Sagittario

Questo segno realizzerà i suoi sogni grazie alle eclissi di sole. Dal punto di vista finanziario avrà grandi soddisfazioni derivanti da un investimento azzeccato. La sua vita andrà a gonfie vele su ogni piano: amici, famiglia, partner tutto sarà perfetto.

Capricorno

Il Capricorno come al solito si lascia alle spalle un periodo lavorativo duro, dove ha dato il meglio di sé. Le stelle consigliano a questo segno di evitare solo nuove partnership commerciali perché questo non è il momento giusto.

Acquario

Il segno dell’Acquario sperimenterà gli effetti di un’opportunità professionale che ha recentemente colto. Questa lunazione gli darà la conferma che la decisione presa era quella più giusta e gli infonderà un rinnovato coraggio. Inoltre gli darà anche tutta la forza necessaria per intraprendere un cammino che lo porterà verso un futuro molto prospero.

Pesci

Per i Pesci questa lunazione sarà motivo introspezione. Questo segno molto sensibile avrà voglia di interrogarsi sulla sua vita. I suoi sentimenti sono un po’ confusi, i recenti problemi economici lo hanno devastato ed ora sto pensando a nuove prospettive e valutando come queste scelte possano influire sulla sua famiglia.