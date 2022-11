Smetti subito di rompere le uova sul bordo della padella, ecco cosa rischi

Sapevi che rompere le uova sul bordo della padella è un grandissimo errore? probabilmente lo fai anche tu, dovresti smettere subito.

Le uova sono un alimento molto utilizzato nella nostra cucina anche perché sono un alimento di base per molte ricette. Ognuno di noi rompe le uova in modo casuale e probabilmente anche tu non ti sei mai chiesto se esiste o meno un modo corretto o meno rischioso per rompere un uovo.

Eppure sembrerebbe che rompere le uova sul bordo della padella sia particolarmente rischioso. Bisognerebbe manipolare sempre correttamente le uova per evitare disturbi di salute.

Ecco perché rompere l’uovo sull’orlo della padella è rischioso

Anche tu tendi a rompere l’uovo sul bordo della padella prima di friggerlo? Se questo è anche il tuo caso dovresti assolutamente leggere questo articolo e scoprire perché dovresti abbandonare immediatamente questa malsana abitudine.

Come ben saprai l’uovo produce salmonella, dei bacilli che potrebbero disturbare il tuo sistema digestivo e arrivarti diversi disturbi intestinali. Per evitare il rischio di salmonella basta maneggiare e rompere l’uovo nel modo corretto.

Rompere le uova sul bordo del piatto della padella o delle ciotole è pericoloso perché nel caso in cui l’uovo sia contaminato da salmonella questa potrebbe essere presente nel guscio e andrebbe in questo modo a contaminare il piatto, la padella o la ciotola.

Per lo stesso motivo è sconsigliato usare il guscio d’uovo per separare i tuorli dagli albumi.

Gli esperti della ristorazione consigliano anche di non lavare mai le uova, soprattutto di non farlo prima di metterle in frigorifero.

il rischio di salmonella si riduce quando l’alimento viene cotto bene. Infine si consiglia di osservare sempre la data di scadenza e di non consumare uova scadute.

Per le preparazioni in cui si richiede l’uovo crudo, si consiglia di utilizzare uova pastorizzate. Una volta che avrete realizzato le vostre ricette con uova crude è meglio conservare in frigorifero fino al consumo, questo vale per esempio per il tiramisù.

Dunque se non puoi più rompere le uova sul bordo della padella come dovresti romperle per non contaminare le stoviglie?

Il modo più sicuro sembrerebbe quello di rompere l’uovo dandogli un colpo deciso sul bancone, aiutandosi poi con le dita per separare le due parti del guscio.