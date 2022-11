La conduttrice Eleonora Daniele ha fi recente fatto una confessione sulla maternità che non ha potuto non essere apprezzata dalla maggior parte delle mamme.

Eleonora Daniele è una delle conduttrici più famose della TV, con una lunga carriera alle spalle. Solo due anni fa la giornalista ha avuto la sua prima figlia e la sua vita è completamente cambiata, come è naturale che sia. Essere mamma, si sa, è sempre un’esperienza molto emozionante ma può portare anche molte preoccupazioni e ansie mai provate prima. Ed è proprio su questo che la Daniele ha voluto soffermarsi durante la sua intervista a Gente.

A Gente, la Daniele ha confessato che la maternità le ha donato una grande felicità che l’ha sorpresa all’improvviso. La conduttrice è infatti rimasta incinta a 44 anni, ma l’età avanzata non ha affatto sconvolta, anzi. Ha dichiarato che la vita prima dell’arrivo della figlia era “più dura”. Ricordiamo infatti che la Daniele ha perso suo fratello (affetto da autismo) diversi anni fa e la perdita l’ha provata nel profondo.

Eleonora Daniele, la confessione a cuore aperto che ha commosso tutti

La Daniele ha dichiarato che da mamma “mi sento più forte, ma anche più fragile, sono più esposta ai timori, alle apprensioni, all’ansia”.

Sensazioni che chiunque abbia avuto un figlio può capire senza alcun dubbio. La conduttrice (a proposito, avete mai visto la sua casa? Una meraviglia) ha inoltre aggiunto che “L’arrivo di Carlotta mi ha ammorbidita. Mi ha dato una gioia immensa che ha rafforzato il mio attaccamento alla vita. Lei è il motivo per il quale essere grati e svegliarsi ogni giorno con il sorriso”. Eleonora ha poi offerto dei dettagli unici sulle caratteristiche della bimba, Carlotta.

Ha infatti asserito che la piccola ha una mente vivace e impara in fretta. Frequenta l’asilo nido e le è già stata insegnata qualche parola in inglese. Le ho letto quattro favole e ormai le conosce a memoria. Da ex maestra cerco di insegnarle la logica e lei mi sembra segua bene. E’ molto gelosa del mio lavoro: se mi vede al telefono inizia ad alzare la voce, cercando di attirare la mia attenzione”, ha dichiarato la Daniele, mamma orgogliosissima. Il colore per la perdita del fratello Luigi non è mai andata via, ma la nascita della piccola Carlotta le ha dato più speranza per il futuro e, per sua stessa ammissione, lei è la ragione per cui ogni mattina si alza felice dal letto.