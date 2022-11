Ballando con le Stelle, la concorrente più discussa “sale di ruolo”: nuovo programma per lei

Da Ballando con le Stelle ad un altro programma targato Rai, la concorrente più discussa viene “promossa” ad un ruolo d’onore: di chi si tratta.

Ballando con le Stelle è iniziato soltanto da alcune settimane ed ha già riservato moltissimi colpi di scena. Il programma si conferma una punta della Rai e tiene incollati i telespettatori allo schermo ogni sabato sera. Merito sicuramente di un cast scoppiettante che, nella prima puntata, ha scatenato un polverone mediatico non indifferente. Una delle protagoniste di questa edizione è senza dubbio la vulcanica Iva Zanicchi.

Proprio alle prime battute iniziali, l’Aquila di Ligonchio si è resa protagonista dello scivolone più discusso: un epiteto spiacevolmente attribuito a Selvaggia Lucarelli dopo una votazione da zero. Se ne è parlato e riparlato anche nei vari talk show, fino a che Milly Carlucci ha deciso di metterci “una pezza sopra”, appigliandosi al fatto che la cantante avesse fatto le sue scuse pubblicamente.

In effetti, da Iva Zanicchi non ci si poteva aspettare diversamente. Le performance della concorrente, in coppia con Samuel Peron, sono attesissime anche e soprattutto per le gag e i siparietti che in ogni puntata concede al pubblico. Dopo la sua ultima esibizione, ad esempio, la cantante si è lasciata andare ad una rivelazione sul suo peso, affermando di pesare 90 chili e di non riuscire a dimagrire neppure con il ballo.

Non manca anche qualche barzelletta qua e là, oltre che i consigli per le “donne over”. Insomma, nonostante l’accaduto la Zanicchi si conferma un volto di punta del programma e a quanto pare Milly ha una “promozione” in serbo per lei.

Iva Zanicchi a Il cantante mascherato? Nuovo ruolo per lei

Come spesso accade nel mondo della tv, anche Milly Carlucci tende ad avere la sua schiera di spalle a cui non vuole proprio rinunciare. Non è la prima volta che una collaborazione a Ballando con le Stelle si rivela poi continuativa con l’altro show di punta del palinsesto Rai in partenza in primavera: Il cantante mascherato. Basti pensare al caso di Arisa, vincitrice della scorsa edizione di Ballando e subito dopo giurata dell’altro programma.

Stessa sorte pare proprio che avrà l’Aquila di Ligonchio, che di recente è stata devastata da un lutto, su cui la padrona di casa starebbe puntando il tutto per tutto. Già durante la scorsa edizione la Zanicchi si era accomodata sulle poltroncine dei giurati, durante qualche assenza dei nomi di ruolo. Questa volta però, uno di quei posti dovrebbe essere proprio il suo. Ad affermarlo BubinoBlog, secondo cui Milly Carlucci avrebbe scelto la Iva nazionale come quarto giudice de Il cantante mascherato.

L’ironia e la travolgente personalità della cantante dunque, andrebbero ad occupare il posto prima affidato ad Arisa, in compagnia di Francesco Facchinetti, Caterina Balivo e Flavio Insinna. Una vera e propria salita di ruolo, dunque, che dimostra come la concorrente di Ballando sia stata completamente “perdonata” dalla conduttrice per il fattaccio della parola sbagliata. Non resta che capire come evolveranno le vicende.