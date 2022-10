Gli uomini di questo segno sono i più rompiscatole in coppia

Gli astrologi ci rivelano chi è il segno zodiacale maschile più rompiscatole in coppia. Lui è davvero insopportabile.

Ognuno di noi ha pregi e difetti e secondo gli astrologi la nostra data di nascita incide molto in questo. I nostri comportamenti sono il risultato della nostra personalità e del nostro carattere innato. Anche il modo in cui ci comportiamo all’interno della coppia è legato al nostro segno zodiacale.

Alcuni segni sono estremamente gelosi, altri tendono a non volersi impegnare ed altri ancora sono molto rompiscatole. Oggi ci soffermeremo su questi ultimi e vi riveleremo quali sono i segni zodiacali maschili che all’interno della coppia sviluppano comportamenti tossici.

Se il tuo partner fa parte di questi segni zodiacali in coppia è insopportabile

Fare in modo che le nostre relazioni sentimentali durino a lungo e abbiano successo è sempre più difficile. Tendenzialmente quando le cose non vanno, piuttosto che lottare preferiamo prendere direzioni opposte. Trovare una persona con la quale avere obiettivi comuni e con la quale riusciamo a stabilire una convivenza pacifica è complicato. All’inizio della relazione tutto sembra andare per il meglio ma poi i difetti di ognuno tendono a manifestarsi col tempo e se all’inizio questi difetti sembravano sopportabilissimi col tempo diventano insopportabili.

Secondo gli astrologi un nativo dello Zodiaco in modo particolare all’interno della coppia sviluppa un comportamento tossico ed è molto irritante. Tra i segni maschili peggiori come partner spicca il nativo del Gemelli, ma non è l’unico su questo podio anche lo Scorpione e il Capricorno fanno parte di questa classifica, vi sveliamo le motivazioni.

Gemelli

Il segno del Gemelli è molto allegro e socievole ma spesso molto indeciso e non sa cosa vuole davvero a livello sentimentale. Questo è il motivo per il quale l’uomo Gemelli tende a sviluppare comportamenti confusi controversi e quindi a confondere il partner. Questo segno è anche un abile comunicatore è un grande manipolatore, ha il potere di ottenere tutto ciò che vuole e anche di farti credere tutto quello che vuole. Se un gemelli dirà ad una donna che lei è l’unica per lui, lei non farà fatica a crederci fermamente. Quello che succede nella mente di un Gemelli è un mistero per tutti. Questo segno è anche contraddistinto da dualità, è difficile persino per lui stesso capirsi fino in fondo.

Scorpione

L’uomo Scorpione è molto passionale e tende ad essere a volte prepotente. Questo segno odia qualsiasi forma di inganno e se subisce un torto si vendicherà ricambiando con la stessa moneta. Lo Scorpione è anche un segno che tende a dominare ama sentirsi al potere e fa di tutto per soddisfare questo bisogno. Lo Scorpione si trova anche nella classifica dei segni più infedeli ma solo se non è veramente innamorato. Un problema dello Scorpione è legato al fatto che non riesce mai a fidarsi completamente degli altri quindi potrebbe sviluppare comportamenti ossessivi ed eccessiva gelosia.

Capricorno

Il Capricorno è un segno che si dedica molto alla professione è al lavoro mentre dedica pochissimo tempo alle relazioni sia interpersonali che sentimentali e questo a renderlo un po’ freddo a livello interpersonale. Nascondono i loro sentimenti e tendono a non manifestare ciò che provano, a volte sembrano molto duri e fin troppo esigenti, tanto non mettere pressione sul partner, proprio come fanno sul lavoro fanno in famiglia ma sebbene questo atteggiamento porti benefici dal punto di vista lavorativo, sentimentalmente non ripaga affatto.