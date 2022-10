I rimedi che ti stiamo per svelare sono i migliori contro le smagliature, ma non provare alcun disagio. Le smagliature sono fisiologiche, non sono un dramma!

Quante volte ti sei sentita a disagio a causa delle smagliature? La nostra cultura le vede come mezzi che procurano vergogna quando ci si scopre, ma in realtà dovrebbero invece fare apprezzare ancora di più il nostro corpo. Agire con interventi pesanti non è la soluzione giusta. A volte, basta soltanto compiere dei gesti d’amore verso sé stesse, e questi rimedi del tutto naturali sono quello di cui non farai a meno.

Le smagliature esistono, non sono un mito, ma neanche un problema: le hai? Affrontale nel modo giusto! In primis, non provare mai vergogna del tuo corpo, perché è il tuo tempio, ed è prezioso. I segni in questione rappresentano quello che sei, perché le loro origini sono tante e diverse tra loro.

Possono indicare un cambiamento fisico, appunto un dimagrimento importante oppure il contrario, potrebbero anche indicare che tu abbia avuto una gravidanza, o ancora semplicemente è possibile che la tua pelle sia più soggetta ad averne anche con pochissimi cambiamenti fisici.

Insomma, sono delle cicatrici che raccontano la tua storia, smettila di vergognarti! Sii donna, fiera e consapevole del tuo corpo. Puoi renderlo ancora più bello e speciale, trattare le smagliature significa compiere i gesti giusti per renderle meno spesse, ma se ci sono non deve mai essere un problema.

Visibilmente appaiono come delle striature, infatti sembra quasi che in alcune zone del corpo si estenda una sorta di “manto zebrato”. Le cause della comparsa le abbiamo già elencate, e nello specifico determinano una perdita di elasticità della pelle.

Possiamo infatti definirle delle micro-lesioni della pelle. Quando compaiono hanno un colore roseo che poi tende al rossastro, fin quando non si consolidano e diventano bianche. Estirparle non è possibile, ma il trucco sta nel saperle gestire.

Una tipologia di pelle con meno elastina e collagene è maggiormente soggetta alla comparsa dei segni. Quindi, tra i rimedi contro le smagliature ci sono dei gesti di bellezza che ti faranno sentire bene con te stessa

Dici addio alle smagliature con rimedi imbattibili!

La psicologia c’entra molto con il tuo corpo, devi imparare ad amarti. I rimedi contro le smagliature esistono, ma più che combatterle, possono nutrire, idratare, e rendere la tua pelle luminosa e corposa. Il miglior gesto è quello di prevenirle, ma se le hai puoi compiere i trucchetti che stiamo per presentarti, non te ne pentirai.

Non pensare che non hai del tempo per te, perché alla fin dei conti i rimedi per le smagliature sono semplici e pratici. Proporti qualcosa di “impossibile”, non è di certo nel nostro stile. Darti più soluzioni possibili ed attuabili è il nostro modo di combattere degli inestetismi fastidiosi.

Fare attività fisica e bere acqua sono tra le principali scelte che puoi compiere per prevenire la comparsa di smagliature. Un corpo allenato è più “elastico” e meno soggetto alla realizzazione di solchi, soprattutto se idratato a modo. L’acqua è il miglior ingrediente quando si parla di salute.

Cosa fare per contenerle? I rimedi del giorno hanno a che fare con l’utilizzo di creme, oli e lozioni elasticizzanti e con Vitamina A. Queste due sostanze sono la chiave sia per prevenirle, che per rendere i “solchi” meno evidenti una volta che le hai.

Da quanto spiegato finora, avrai capito che la pelle è la tua corazza esterna che rispecchia il tuo interno. Se stai bene dentro, perché ti nutri e idrati in modo adeguato, e svolgi regolarmente dello sport, applicare questi prodotti con le seguenti caratteristiche ti permette di raggiungere l’obiettivo!

Applicale sia la mattina che la sera, soprattutto se sono ancora di colore rosa. Mentre se si tratta di una situazione “cronica”, passaci sopra una lozione con il peeling all’acido glicolico, perché attiva il “ricircolo” della pelle e dello strato dell’epidermide segnato dai solchi. Passala con costanza, e vedrai che la tua pelle sarà rigenerata!

Non preoccuparti se hai perso tempo mettendoti sempre in secondo piano, e stai agendo solo adesso, inizia a prenderti cura di te. Spalmare una lozione è il primo passo per ottenere la miglior vittoria possibile: l’amor proprio!