Il freddo è nemico delle tue piante, se il giardino viene letteralmente ammazzato dalle temperature è un vero peccato. Agisci per tempo, sfrutta questo rimedio.

Avere un giardino fiorito e ricco di tante piante è una grande soddisfazione, peccato che i nemici siano sempre in agguato. Non parliamo di insetti, gatti, cani o anche dei tuoi figli che spostano la terra qua e là giocandoci, ma di un nemico inevitabile: il freddo. Al giorno d’oggi le temperature sono sempre più soggette a cambiamenti repentini e dagli effetti importanti, proprio per questo si finisce per vedere morire da un momento all’altro un giardino rigoglioso. Ti sveliamo una segreto che solo gli esperti conoscono.

L’ambiente e Madre Natura hanno a che fare con delle sfide di cui noi esseri umani siamo direttamente le cause scatenanti. L’inquinamento da noi provocato dagli effetti dell’industrializzazione e di tutte le scelte sbagliate fatte nel tempo, determina uno stravolgimento delle temperature e delle conseguenze catastrofiche.

Anche se si è in periodo autunnale, il clima è ancora molto mite, ma basta un nonnulla improvviso, per farle scendere. Insomma, oltre al freddo che gela le piante, e che arriva in un momento in cui il loro stesso ciclo “è sballato”, ci sono anche questi agenti che complicano la situazione.

Proprio per questo entriamo in gioco noi consigliandoti la miscela giusta. La definiamo quella adatta in quanto può proteggere le piante e renderle meno fragili. Ti sveliamo subito di cosa si tratta.

Proteggi le piante dal freddo con questo trucco

Che piante ti piacciono? Di certo, i fiori sono fonte di vita e gioia, ma esistono anche tante erbe aromatiche e non che puoi utilizzare in mille modi in casa. Dagli infusi a metodo di cura per l’igiene personale e casalingo, o ancora per nutrire e fortificare i capelli, persino per profumare casa o assorbire l’umidità. Insomma, giardino o non giardino, questo rimedio è un toccasana per le tue piante che soffrono il freddo improvviso come tutti.

Come sempre non ti proponiamo qualcosa di assurdo, ma un rimedio pratico, veloce, economico e soprattutto ecosostenibile! Innanzitutto, osserva con attenzione le piante che hai. Non tutte vanno annaffiate con costanza, soprattutto ognuna ha la sua percentuale d’acqua da assimilare.

Ti conviene, prima di porre in essere il nostro trucchetto, si passare al vaglio tutte le abitanti verdi e rigogliose del tuo giardino. Sono messe nella posizione giusta? Alcune necessitano di meno solo rispetto ad altre. Inoltre, da quanto tempo non le poti? Se le lasci a germogliare e crescere senza fine, non solo finiranno per inondarti il giardino causando un disordine enorme, ma anche potranno non ottenere i nutrimenti necessari perché sono, come dire, in “troppe!”

Ebbene, il rimedio di oggi deve essere adoperato con cura. Non perché sia pericoloso, ma perché ogni pianta ha le sue esigenze. Prendi il tuo annaffiatoio di fiducia e riempilo di due ingredienti in parti uguali in base alla quantità che ti serve. Per questo ti abbiamo consigliato di controllare la situazione di tutte le tue piante.

Se vuoi che diventino forti e rigogliose annaffiale con una miscela di acqua e di latte! Questo ingrediente è un toccasana come nutrimento, le renderà ancora più forti, rigogliose, e resistenti al freddo. Trattandosi di una scelta ecosostenibile, è il modo migliore per riutilizzare il latte che non è più buono da assimilare.

Quindi, la presenza di sali minerali e di vitamine del latte possono essere gli alleati più forti per combattere le temperature più estreme. Inoltre, non sprecherai niente in casa, nulla andrà perduto, anzi tutto verrà riutilizzato in modo sano ed efficace. Hai visto che è più semplice del previsto?

Puoi benissimo metterlo come fertilizzante, vedrai che risultato, le tue piante ti ringrazieranno.