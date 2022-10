Questo segno passerà il weekend peggiore della sua vita questo fine settimana

Gli astrologi prevedono un weekend davvero burrascoso per un nativo dello Zodiaco, bisogna avere molta pazienza.

Questo weekend non sarà affatto facile per un segno zodiacale che potrebbe addirittura vivere il peggior weekend di tutta la sua vita. Un weekend a dir poco catastrofico e la causa risiede nella stagione delle eclissi che causa una tensione atmosferica che sarà particolarmente pesante per il segno del quale stiamo per parlarvi.

Il segno in questione passerà un fine settimana burrascoso ma per lui tornerà a splendere il sereno già da lunedì poiché dal 30 ottobre Marte sarà retrogrado e illuminerà le anime perdute affinché possano essere ricondotte nel tunnel che favorirà gli incontri sentimentali.

Questo segno zodiacale passerà un pessimo fine settimana

Molto probabilmente non sarà il miglior fine settimana della sua vita ma dovrà solo pazientare perchè presto tutto finirà. Una serie di eventi negativi lo perseguiteranno ma saranno transitori e questa è un’ottima notizia. Quale segno ha bisogno di prepararsi all’arrivo di questo catastrofico fine settimana?

Vergine

Mercurio il pianeta che governa la Vergine lascia la bilancia per passare nello Scorpione il 29 ottobre. Questa movimentazione aumenterà lo stato di ansia della Vergine e lo renderà particolarmente irascibile sul lavoro oltre che a rendergli difficile la comunicazione. La Vergine dovrà sopportare questa sensazione di pseudo esaurimento che lo attanaglierà per tutto il fine settimana. Durante questo fine settimana meglio non stringere partnership e non firmare nessun tipo di contratto oltre che rimandare le decisioni più importanti. Con Giove retrogrado nel segno dei pesci andrà tutto meglio e vivrai un periodo bellissimo dal punto di vista sentimentale.

Ma la Vergine non sarà l’unico nativo dello Zodiaco ad avere problemi questo fine settimana anche il Leone e il Sagittario sperimenteranno qualche difficoltà.

Leone

Il Leone vivrà un momento particolarmente difficile dal punto di vista finanziario questo fine settimana. Oltre che essere arrivato a fine mese al verde, gli si presenterà l’opportunità di stringere una partnership dal punto di vista lavorativo e non riuscirà a capire se sia o meno una buona idea. Come al solito il Leone ha esagerato con le spese superflue soprattutto per apparire più bello, riguardo all’altra questione le stelle consigliano di rimandare la decisione finale relativa alla partnership alla prossima settimana quando le idee saranno più chiare.

Sagittario

Il Sagittario affronterà un fine settimana molto difficile perché si ritroverà suo malgrado coinvolto in alcune accese discussioni che si svilupperanno al lavoro. Il Sagittario risentirà del malessere generale e si sentirà particolarmente nervoso per tutto il fine settimana. Le stelle consigliano di pensare a qualche attività destressante per tornare a sorridere prima dell’inizio della della nuova settimana. Durante queste accese discussioni meglio tenersi fuori e se necessario essere franchi e sinceri nel dire la propria opinione.