Una maschera per il viso di tipo decongestionante è quello che ci vuole se stai provando un forte stress. Come se non bastasse gli sbalzi termici aggravano la situazione.

Sai davvero tutto su come prenderti cura di te? Oggi ti sveliamo un trucchetto che puoi realizzare in soli 5 minuti! Facile, veloce, pratico e ricco di benefici, sai che le maschere sono tra le soluzioni migliori quando ci si vuole prendere cura di sé? Specialmente se teniamo in considerazione quelle decongestionanti. Sono perfette per il viso in questo periodo, basta conoscerne le proprietà e applicarla in modo corretto.

Innanzitutto, è lecito chiedersi: perché si utilizza una maschera decongestionante? La domanda sorge spontanea perché molti tengono presente il fatto che già il solo applicare le maschere possa essere una soluzione. In realtà lo è, ma solo in parte, dato che ogni gesto di bellezza se attuato con criterio, può essere davvero una manna dal cielo.

Quindi, continua ad esfoliare, nutrire ed idratare rispettando le esigenze della tua pelle, ma non dimenticare di applicare maschere naturali che possono davvero rivoluzionare in positivo la situazione.

Ti sveleremo i trucchetti e le modalità per prepararne una in soli 5 minuti, e l’effetto decongestionante è potente. Che significa? Già il nome regala una sensazione di benessere, perché decongestionare, lenire ed eliminare gli arrossamenti è quello che ci vuole quando la pelle è devastata dal clima che cambia continuamente.

Senti il viso e gli occhi gonfi? Prova questo rimedio, e non tornerai più indietro!

Ricetta per maschera decongestionante viso, è il top!

L’aspetto più interessante è che a volte per farsi del bene, basta coccolarsi. Non significa darsi a dei “vizi futili”, ma ad iniziare ad avere consapevolezza che prendersi cura di sé è un gesto d’amore sempre meritato. Se una sera prima di andare a dormire, vuoi perdere 5 minuti del tuo tempo per fare questa maschera decongestionante, fallo senza pentirtene! Quante cose fai per gli altri, e quante per te?

Dalla riposta a questo interrogativo dovresti renderti conto che qualcosa non va, e che devi farlo andare per come deve. Quindi, tieni bene a mente queste considerazioni, senza dimenticare di mantenere uno stile di vita assolutamente sano. Fai sport, bevi acqua, e ridi, sii spensierata ogni tanto.

Impara anche a staccare dal lavoro, almeno fallo quando compi il gesto di amore verso te stessa. La maschera si prepara semplicemente versando due ingredienti. L’acqua di fiordaliso e quella di rosa, quali sono le proprietà?

Il fiordaliso è un toccasana per lenire, decongestionare e placare gli arrossamenti della pelle. Che si tratti di acne, sbalzo termico, scottature e qualsiasi altra ragione, le proprietà di questo fiore sono miracolose.

Soprattutto si potenziano quando si uniscono all’acqua di rose, la quale ha come principale funzione di disinfettare, purificare a fondo, e agisce anche come tonico. Bastano un cucchiaio ciascuno unito ad uno di miele.

Gli ingredienti vanno fatti sciogliere su un pentolino, ma attenzione non bisogna alzare la fiamma! Si procede a fuoco basso per non danneggiare gli ingredienti, e a fine processo si lascia intiepidire. Alla fine, si imbrumano dischetti di cotone e li si applica sulle zone interessare, dagli occhi a tutto il resto.

La maschera agisce per 15 minuti, dopo basta fare un bel respiro e andare a dormire! Insomma, è una coccola, un toccasana, è qualcosa che rilassa e fa bene al tuo viso.