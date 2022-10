Questi tre segni zodiacali sono quelli più traditi dal partner

Oggi gli astrologi ci rivelano chi sono i segni zodiacali più traditi dello Zodiaco. Molto spesso i loro partner rivolgono attenzioni ad altri.

L’appartenenza ad un segno zodiacale influisce sul nostro comportamento e sulla nostra personalità perché secondo gli astrologi molte nostre caratteristiche sono collegate alla nostra data di nascita. Stando a ciò gli astrologi sarebbero in grado di definire quali sono i segni zodiacali che tendono a subire di più tradimenti dal partner.

Nessuno desidera essere tradito dal proprio partner eppure a volte, forse inconsciamente, ci comportiamo in modo da allontanare l’altro o siamo spinti a scegliere partner sbagliati e quindi a moltiplicare le probabilità di subire un tradimento. Secondo le stelle tre segni sono i più propensi.

Ecco i tre segni zodiacali maggiormente traditi dal partner

Il tradimento è doloroso, oltre alla delusione, all’amarezza e al dolore un tradimento annienta anche la nostra autostima. Secondo gli astrologi alcuni segni attirano maggiormente partner potenziali infedeli e sono tre. Se fai parte della lista che segue, gli astri ti consigliano di non abbassare mai la guardia e di essere più vigile e più scaltro.

Leone

Il leone è in assoluto il segno che viene più tradito dal partner. Il Leone è un segno di fuoco, è brillante, esuberante, ama mettersi in mostra e ama ricevere attenzioni e complimenti. All’interno della coppia vuole essere un leader, un atteggiamento che spesso porta guai all’interno della relazione. Il partner del Leone potrebbe sentirsi oppresso e per questo rivolgere le sue attenzioni a qualcuno che si mostri più premuroso. Secondo gli astrologi il Leone dovrebbe imparare ad essere più flessibile in coppia dando così molte più chance alla sua relazione sentimentale.

Vergine

Il secondo posto spetta al nativo della Vergine. La Vergine è un segno che ha sempre la necessità di controllare tutto, preciso, puntiglioso, bene organizzato ma anche molto insicuro. La Vergine è un segno molto sospettoso anche se in coppia è piuttosto fiducioso, fin troppo. Spesso è perfino ingenuo. Questa sua ingenuità potrebbe spingere il partner a non sentirsi minacciato nello spingersi in attenzioni extra-coniugali. La Vergine Possiede anche un grandissimo intuito e tenderà a sorprendere il partner facendolo cadere in trappola e mai e poi mai lo perdonerà.

Pesci

Chiude la classifica il nativo del Pesci, un segno molto sensibile e molto dolce e fedele in coppia. Il Pesci è anche un segno che non riesce a mantenere i piedi per terra e vive perennemente in una dimensione ultraterrena nella quale regnano tutti i suoi sogni e questo suo modo di essere lo fa apparire poco concreto. Quindi destabilizza il partner che desidera essere rassicurato. Inoltre il Pesci è un segno spesso troppo ingenuo ed attira persone malintenzionate. Le stelle consigliano a questo segno di usare il suo tempo per conoscere a fondo la persona che ha accanto prima di impegnarsi concretamente con lei.