Ti sveliamo un trucco per preparare la pomata balsamica contro tosse e raffreddore: è una manna dal cielo! Se non vuoi peggiorare, ascolta il rimedio.

Il periodo autunnale è quello peggiore per quanto riguarda tosse e raffreddore. Ci sono troppi sbalzi termici, a sua volta aggravati dall’inquinamento che rende Madre Natura sempre più in squilibrio. Una pomata balsamica è un rimedio naturale che rivoluzionerà le tue giornate. Il trucco sta nel compiere i giusti gesti, senza farsi prendere dal panico pensando che possa essere qualcosa di impossibile!

Conosciamo le tue esigenze, quindi non pensare che ti proponiamo qualcosa di poco pratico, o peggio di irrealizzabile. Una pomata balsamica può essere realizzata con piccole azioni, l’importante è non perdere di vista l’obiettivo: eliminare la tosse e il raffreddore!

L’abbassamento delle difese immunitarie dovuto anche allo stress quotidiano che porta il corpo all’estremo delle forze, gioca un ruolo importante nel favorire la presenza di malanni tipici del periodo.

Insomma, se vuoi stare bene senza imbottirti di farmaci impara questo trucco. Ricorda però che se si tratta di sintomi gravi, o comunque prima di decidere di non prendere nulla, è necessario che consulti il tuo medico di base. Questi saprà consigliarti cosa fare.

In ogni caso, il nostro trattandosi di un trucco naturale ha comunque tantissimi vantaggi, e non entra in disaccordo con altri rimedi. Sarà una coccola che ti farà stare meglio, anche solo psicologicamente, perché il profumo è inebriante!

Pomata balsamica, trucco e ricetta contro la tosse

La tosse persistente non ti fa dormire la notte, non preoccuparti che non sei l’unica. In questo periodo molti ne soffrono. Per cui prima di iniziare cortisone e quant’altro, analizza a fondo le tue condizioni. A volte, basta solo compiere gesti naturali che possono davvero ridare il giusto benessere. I frutti di Madre Natura sono preziosi!

Cosa ti serve? Di certo non è importante spendere troppi soldi, o peggio impazzire nella realizzazione della pomata balsamica contro la tosse. Con questi gesti e una nuova consapevolezza su te stessa, tutto cambierà in positivo.

La protagonista del rimedio naturale è la pianta di Timo, o meglio le sue foglie e le sue innumerevoli proprietà. Puoi anche aggiungerci lavanda ed eucalipto, perché insieme sono un mix di benessere.

Essendo unguenti fatti in casa potrebbero risultare più difficili da spalmare, ma l’efficacia è maggiore. Proprio per questo consigliamo di applicare la lozione prima di andare a dormire, e solo in zone circoscritte, non va tu tutto il corpo. Come si prepara?

Metti insieme 10 g di olio d’oliva e 2 g di cera d’api. Vanno sciolti a bagnomaria, e poi gli si aggiungono o le foglie delle erbe sopra indicate, oppure puoi anche mettere direttamente gli oli essenziali. Nel primo caso dovrai poi filtrare la miscela, nel secondo no.

Versa il prodotto in un contenitore, e lascia freddare, è pronto! Si conserva per mesi senza problemi, l’importante è che stia lontano da fonti di calore. Applicalo sul petto se hai la tosse persistente, oppure alla base delle narici, vedrai che benessere!