Test: quale ego predomina in te? Lo rivela il tuo diffusore preferito

Il test della personalità di oggi tirerà fuori il tuo ego predominante e il modo in cui questo influenza la tua vita.

Questo test ti aiuterà a conoscerti meglio. Anche se il suo scopo è quello di intrattenerti ti farà riflettere su alcuni tuoi comportamenti e tirerà fuori alcuni tuoi bisogni. Tutto ciò che devi fare è osservare l’immagine e fare una scelta.

Esistono quattro diversi tipi di ego che predominano nel genere umano. Questo test rivelerà quello che predomina in te e ti spingerà a riflettere sui pro e i contro di questa tendenza.

Scegli un diffusore e ti dirò qual è il tuo ego predominante

Il termine ego viene usato in psicologia per definire la coscienza dell’individuo e il modo in cui questo individuo valuta le sue capacità. Secondo questi esperti sarebbero 4 i diversi tipi di ego predominanti nell’essere umano e questo test ti rivelerà quello che predomina in te.

Fare il test è semplicissimo, devi solo osservare questa immagine che mostra diversi diffusori e scegliere quello che ti attrae di più. La tua scelta dovrebbe essere il più possibile istintiva e non ragionata. Questo istinto è collegato all’inconscio che guida la tua intuizione e quindi le tue scelte istintive.

Soluzione del test

Se hai scelto il diffusore numero uno

Se hai scelto il primo diffusore significa che il tuo ego predominante è di tipo corporeo. Questo significa che dai moltissima importanza all’aspetto che secondo te è rappresentativo dell’essere di una persona. Sei una persona molto attratta dalle cose belle e lussuose. Desideri vivere nella ricchezza e nella prosperità, ciò che ti tormenta di più è il pensiero della morte perché ti spaventa non sapere cosa ti aspetta.

Se hai scelto il diffusore numero 2

Se hai scelto il secondo diffusore il tuo ego è di tipo sessuale. Questa scelta rivela che sei una persona abbastanza egocentrica e ti piace metterti alla prova e sfidare gli altri e dimostrare di essere il vincitore, quindi il migliore. Sei una persona che non possiede limiti, dovresti relazionarti con persone più posate di te in modo da capire l’importanza dei limiti e quando è bene porseli.

Se hai scelto il diffusore numero 3

La scelta del terzo diffusore indica che hai un Ego emotivo. Hai necessità di sentirti amato e protetto e allo stesso tempo di dare affetto, tendi ad avere un comportamento ossessivo ea sviluppare dipendenze affettive. Spesso eccedi nella gelosia. D’altro canto il tuo dono il più grande è quello di essere una persona molto compassionevole altruista è sempre pronto ad aiutare gli altri.