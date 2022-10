Le doppie punte sono un incubo, perché il primo pensiero è che bisogna tagliare i capelli: ferma, non compiere questo errore, basta un trucco pratico e semplice.

La bellezza è qualcosa che proviene dal benessere, sia psichico che mentale. Se passi la maggior parte del tempo a stressarti e a non prenderti cura di te, cosa ti aspetti? Soprattutto perché basta davvero poco, qualche gesto, e tutto può risolversi, senza necessariamente compiere decisioni drastiche. Non è vero che i capelli sono in salute se li tagli, perché la cura per le doppie punte è un’altra, te la sveliamo noi!

Innanzitutto, si tratta di qualcosa di assolutamente naturale: niente parabeni, siliconi e sostanze dannose di varia tipologia! Solo tanto, ma tanto, benessere ad accettazione personale. Non puoi pensare di metterti sempre in secondo piano, la vita è una, e va i vissuta al 100%.

Inoltre, non pensare che ti stiamo per proporre qualcosa di assurdo, anzi è del tutto pratico. Fidati che perderesti più tempo dal parrucchiere, e abbiamo detto tutto. Pensa se ti tagliasse i capelli in un modo che non ti piace, o peggio commetteresti l’errore di sentirti vittima ed in balia delle doppie punte.

Perché ci sono le doppie punte? Compaiono proprio perché il capello è stressato da diversi fattori. Dalla scarsa idratazione e nutrimento, all’eccessiva esposizione solare, fino all’assorbimento di agenti patogeni da parte del mondo esterno. Insomma, i tuoi capelli seguono un ciclo fisiologico proprio, quindi non alterarlo con piastre ed arricciacapelli, anche quelli possono danneggiarli.

Sai che anche il toccare continuamente i capelli, o anche legarli, provoca un danno enorme? Questi gesti alimentano la possibilità che si sfibrino. Non temere, abbiamo la risposta ai tuoi perché, segui i nostri consigli e donerai ai tuoi capelli tanto benessere, ma soprattutto ti farai giustizia.

Elimina le doppie punte con questo trucco, è un successo

Anche i prodotti e cosmetici per i capelli che utilizzi possono a causa della loro aggressività contribuire a far ammalare la folta chioma. Se ti piace colorare i capelli evita l’ossigeno e tutte quelle tinte chimiche che potrebbero persino farteli cadere! Puoi optare per l’henné o altri infusi schiarenti, come la camomilla. Questi non solo ti faranno avere un colore naturale, ma nutriranno a fondo le tue ciocche, rendendole perfette.

Tra i tanti errori sono sicura che quando lavi i capelli li spazzoli e pettini da bagnati: non farlo mai più, li ammazzi! Vanno eliminati i nodi da asciutti, e se pensi che sia impossibile, durante la doccia applica un impacco districante naturale, in questo modo non avrai problemi.

Se ti piace anche acconciarli non farlo spesso, e prediligi un gel all’aloe vera piuttosto che uno commerciale. Arrivati a questi punto, ti consigliamo un rimedio perfetto per eliminare le doppie punte.

Prepara una maschera nutriente all’avocado: Madre Natura c’entra sempre, provoca tanto benessere se si sanno usare questi trucchi! Acquista il frutto che è molto grasso, ma si tratta di una tipologia di grasso naturale che fa bene al capello. Frulla la sua polpa, meglio se maturo, con tre cucchiai di olio di cocco, un perfetto districante, e un cucchiaio di miele d’acacia, la cui azione protettiva è massima.

Applica su capelli umidi e puliti, magari dopo uno shampoo naturale e senza parabeni, e lascia in posa per 45 minuti. Nel frattempo, compi tutte le faccende e le cose da fare in casa. Trascorso il tempo, risciacqua con acqua tiepida e asciuga, et voilà, il benessere è garantito!

Fai questa maschera all’avocado per circa 4 mesi, e una volta ogni trenta giorni. Vedrai che risultato, sperimenta la bellezza ecosostenibile!