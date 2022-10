A Novembre questi segni soffriranno di esaurimento e stress

By

Secondo le previsioni degli astrologi per alcuni segni zodiacali novembre sarà un mese all’insegna di un grosso esaurimento.

Novembre è alle porte e per alcuni segni questo mese si preannuncia a dir poco complicato. Questi segni si sentiranno psicologicamente affaticati e non sono l’autunno o i primi freddi a disturbarli ma l‘influsso della luna piena in Toro l’otto novembre.

In realtà si tratta di un eclissi lunare nel segno del Toro ed è un evento molto particolare. Questo evento influenzerà tutti i segni dello Zodiaco. Tre Segni si sentiranno completamente esausti da questo transito perché per loro ci saranno anche gli effetti di Marte retrogrado in Gemelli dalla fine di ottobre all’inizio di gennaio.

Questi segni avranno un esaurimento nervoso a novembre

Alcuni nativi dello Zodiaco a novembre saranno più vulnerabili del solito. Questa vulnerabilità che avvertiranno soprattutto a livello psicologico, avrà anche delle ripercussioni sulla loro salute fisica.

A livello emotivo avranno difficoltà a comunicare e peseranno più del solito le parole che gli vengono dette tanto da mettere in discussione persone e relazioni. L’affaticamento fisico porterà questi segni a sentirsi disinteressati verso tutto e ad avere poca motivazione.

I segni più interessati da questo esaurimento sono:

Gemelli

Il Gemelli è un segno socievole e amichevole ma a novembre sarà particolarmente sensibile. Questo segno avvertirà problemi di salute a livello di bronchi e polmoni con l’arrivo dei primi freddi quindi le stelle gli consigliano di evitare colpi di freddo e prendersi cura di se stessi.

Sagittario

Il segno più ottimista dello Zodiaco vivrà qualche difficoltà a novembre a causa di alcuni problemi relativi alla sua salute mentale. Tutta colpa degli eccessi degli ultimi periodi, un periodo di troppo super lavoro ha indebolito questo segno e spento la passionalità di questo segno di fuoco. Il Sagittario dovrà attendere dicembre per recuperare le sue solite energie.

Pesci

Il segno dei Pesci avvertirà non pochi problemi a novembre, la maggior parte dovuti al malfunzionamento del suo sistema digestivo. Questo segno dovrà iniziare a cucinare solo alcuni alimenti e quindi cambiare le sue abitudini alimentari. Per un periodo niente cibi trasformati. Il pesci sentirà anche di soffrire di affaticamento della vista, meglio comprare occhiali che filtrano la luce blu.