Anticipazioni Una Vita: Genoveva trema, il passato ritorna

Anticipazioni Una Vita. Le storie di Acacias stanno per giungere alla loro conclusione, ma prima di dire addio per sempre alla soap ecco una scoperta davvero scioccante per Genoveva

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita, anticipazioni: paura e tremore per la dark lady, Genoveva Salmeron nei guai

Dopo la pausa estive, Una Vita è tornata in onda su Canale 5 con le sue storie, intrighi e passioni raccontando gli ultimi sviluppi e avvenimenti che hanno interessato le famiglie di Acacias.

Stiamo per dire addio per sempre ad Una Vita e tutte le storyline stanno giungendo alla loro naturale conclusione, anche quella dei nuovi personaggi che abbiamo imparato a conoscere nel corso dell’ultima stagione (dopo il salto temporale). Oggi ci vogliamo concentrare sulla situazione in cui si sta trovando la dark lady, Genoveva Salmeron.

La donna, ha da poco fatto conoscenza della figlia avuta in età precoce e lasciata alle cure della zia Enriqueta. Finalmente dopo l’abbandono Genoveva e la giovane Gabriela (Lydia Pavon) potranno riabbracciarli, facendo pensare ad un lieto fine per la dark lady. Ma in realtà la figlia che ha abbandonato dà un’impressione di losco…

Tuttavia, Genoveva tenderà a fidarsi delle parole della giovane e la metterà al centro di ogni sua esigenza, svelando ai servitori Marcelo (Patxi Santamaria) e Luzdivina (Noelia Marlò) la sua vera identità. La trama si infittirà quando al termine di una giornata lunga e pesante, la giovane Gabriela si offrirà volontaria per preparare alla madre un’infusione, nella quale metterà però del veleno che starà custodendo all’interno di un pendolo di una collanina.

Dopo ciò, la Salmeron Junior si metterà telefonicamente in contatto con una persona misteriosa, a cui dirà che sta procedendo con Genoveva esattamente come avevano preventivato. Cosa sta succedendo?