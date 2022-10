Novembre sarà davvero pessimo per questi due segni zodiacali

Novembre è alle porte e per alcuni segni zodiacali si preannuncia un mese intenso di lacrime. Ecco cosa accadrà segno per segno.

Mancano proprio pochi giorni all’inizio di Novembre è in molti si stanno già chiedendo cosa aspettarsi da questo nuovo mese. Con l’arrivo di Novembre Giove è ancora retrogrado e lo sarà Fino al 23 del mese.

Il 28 ottobre Giove incrocerà il segno dell’Ariete e poi quello dei Pesci. Giove retrogrado avrà un impatto particolare su tutti i segni dello Zodiaco, su alcuni in modo particolare. Un pianeta retrogrado di solito preannuncia difficoltà che riguardano l’evoluzione della vita.

Le previsioni di novembre per ciascun segno zodiacale

Ariete

L’ariete potrebbe avvertire la sensazione di attraversare una fase difficile della propria vita ma non sarà così per tutti i nativi di questo segno. Molti nativi dell’Ariete si sentiranno forti perché in passato hanno superato prove ancora più difficili ed ora si sentono più determinati e coraggiosi che mai.

Toro

Giove retrogrado incoraggia il Toro a non fare minestroni a livello lavorativo. E’ il caso che questo segno impari a concentrarsi su un progetto per volta. Giove aiuterà questo segno a trovare la felicità in questo mese, che tutto sommato sarà positivo. Solo l’amore potrebbe essere un po’ spento a livello di passione. In questo periodo meglio tenersi vicini contando sull’affetto e sull’umorismo.

Gemelli

Il Gemelli sentirà la necessità di ricaricare le sue batterie nel mese di novembre per affrontare al meglio i mesi a venire. Questo segno incanalerà tutte le sue energie e per farlo si godrà un meritato riposo in questo periodo.

Cancro

Il Cancro a novembre si sentirà particolarmente incerto, dubiterà delle sue capacità e avrà la sensazione di non avere i mezzi necessari per affrontare la sua vita. Questo segno potrà contare sul sostegno delle persone care che lo circondano in questo mese.

Leone

Marte in gemelli faranno sentire il Leone forte più che mai e molto lucido, sia a livello professionale che a livello sentimentale. Questo segno sentirà di sapere esattamente cosa vuole e dove andare.

Vergine

La Vergine a novembre avrà voglia di affrontare nuove sfide. Anche se Giove che transita in Pesci gli procurerà un po’ di confusione mentale, la Vergine sentirà di godere della forza necessaria per superare persino se stesso. Questo segno a novembre sarà motivato più che mai.

Bilancia

Il nativo della Bilancia a novembre supererà qualsiasi ostacolo sia a livello professionale che sentimentale, tutto andrà a gonfie vele e tutto promette bene soprattutto gli affari. La Bilancia farà degli incontri che cambieranno le sue prospettive finanziarie.

Scorpione

Novembre sarà un mese meraviglioso per lo Scorpione e questo grazie all’interazione di Mercurio, Sole e Venere che insieme porteranno a questo segno una serie di eventi piacevoli. Le belle sorprese sono proprio dietro l’angolo.

Sagittario

Il Sagittario è un segno solitamente positivo ma il suo perenne sorriso potrebbe spegnersi a novembre. Il Sagittario come l’Ariete avrà un po’ di difficoltà in questo mese e sentirà l’affanno di non riuscire a superare le difficoltà. Le stelle gli consigliano di confidare nel suo ottimismo per trovare l’alternativa che gli serve.

Capricorno

Il Capricorno a novembre si spingerà oltre i suoi limiti. Forte, entusiasta ed altamente stimolato questo segno realizzerà progetti che travolgeranno il suo reddito.

Acquario

Il segno dell’Acquario a novembre si sentirà privo di pazienza, questo potrebbe causare non pochi danni sia a livello di coppia che a livello sociale . Le stelle consigliano a questo segno di mantenere la calma, perdere la pazienza potrebbe spingerlo oltre i limiti e se ne pentirebbe.

Pesci

Il Pesci a novembre si sentirà frustrato e penserà continuamente ai progetti che non ha concluso a cosa farà in futuro. Giove retrogrado infierisce apportando incertezza. Le stelle consigliano di non cedere a questo orientamento e di ricordare il vostro valore e i vostri meriti.