Se la applichi sul viso rimpolpi le rughe e migliori l’incarnato, nessuno lo sa

Il viso può essere rimpolpato al punto da rendere le rughe un ricordo? Assolutamente sì! Ecco come rendere l’incarnato da fata.

Ogni gesto quotidiano può rivoluzionare il benessere di ognuno, basta solo volerlo! Non inventarti scuse del tempo che manca, perché puoi davvero dire addio alle rughe sul viso con dei semplici gesti d’amore che fai nei tuoi confronti. Per una volta datti la priorità, senza dimenticare che l’invecchiamento fa parte della vita e non puoi evitarlo del tutto. Ma ci sono delle consapevolezze che puoi raggiungere imparando questi trucchi.

Non pensare né al botox né ad altri interventi chirurgici, perché la soluzione del giorno è assolutamente naturale ed economica. Questo non significa che ripudiamo la medicina estetica, anzi ci sono dei casi molto particolari, o comunque delle situazioni di disagio che necessitano questi rimedi.

Far uso della chirurgia è ormai pura normalità, soprattutto non si dovrebbe essere soggetti a discriminazioni. Ognuno è libero di fare ciò che preferisce sul proprio corpo, specialmente quando gli effetti sono importanti anche a livello psichico. Mens sana en corpore sano può anche essere soddisfatto in questo modo.

Quello che vogliamo suggerire con il nostro rimedio naturale è che si può imparare ad invecchiare bene, compiendo dei gesti di cura quotidiana, niente di più. Quindi, non avrai improvvisamente eliminato tutti gli inestetismi della pelle sul viso, ma potrai comprendere che agire in tempo attuando le giuste soluzioni per il viso, è una manna dal cielo.

Se ti prepari bene, senza ossessionarti ed esagerare, anche le tue rughe risulteranno meno evidenti, perché rimpolpate naturalmente. Le creme e i prodotti in commercio sono validi, ma è risaputo che i maggiori benefici li si hanno dai frutti di Madre Natura.

La natura è un’alleata spesso sfruttata e messa in secondo piano, ma se ci collabori nel modo opportuno, non potrai che rinascere!

Puoi avere un viso senza rughe in modo naturale!

Tornando al rimedio del giorno, devi assolutamente sapere che il tuo viso risplenderà, ma devi metterci una certa cura. Imparare dei piccoli gesti può cambiare tutto, anche perché una volta “imparata l’arte va messa da parte”, nel senso che una volta conosciuti questi rimedi li metterai in pratica senza pensarci troppo. Il trucco di bellezza per eccellenza è farsi del bene senza annoiarsi, stancarsi o perdere tempo: è praticità!

Le rughe non compaiono in giovane età, ma sai che iniziando proprio da giovanissima a prenderti cura della tua pelle, questa invecchierà in maniera dignitosa? Non devi soltanto applicare i giusti prodotti naturali, non dimenticare di portare avanti uno stile di vita sano ed equilibrato.

Il fumo invecchia la pelle più di qualsiasi altro agente, anche l’inquinamento gioca un ruolo importanza, specialmente se il tuo volto è costantemente messo sotto stress dagli sbalzi climatici e da un tran tran davvero stressante.

Compiere questi gesti ti farà davvero rinascere, quindi rimboccati le maniche che iniziamo! L’ingrediente magico che renderà la tua vita più sana sotto tutti i punti di vista, è l’aloe vera, è una pianta erbacea dalle miracolose proprietà per tutto l’organismo, dalla punta dei capelli a quella dei piedi.

Se impari a conoscere le sue proprietà, puoi imparare ad applicarle in modo corretto. La sua potenza lenitiva è capace di nutrire e ammorbidire qualsiasi viso, perché contiene anche sostanze antisettiche e cicatrizzanti.

A questa si unisce l’olio di Jojoba che ricco di Vitamina E contribuisce a rendere il tuo viso splendente. Oltre questi due ingredienti ti serviranno altri oli essenziali, quello alla lavanda e al bergamotto sono dei prodotti che funzionano alla grande per nutrire il viso con le giuste proprietà.

Mescola tutto in una ciotola, meglio se con un cucchiaio di legno, ed applica sul viso pulito ed asciutto la maschera. Attendi circa mezzora, più aspetti maggiore sarà l’azione purificante e lenitiva. Alla fine risciacqua con acqua tiepida ed un detergente naturale e senza siliconi e parabeni, et voilà che pelle da fata!

Puoi ripetere la maschera circa una volta alla settimana, specialmente se hai la pelle mista. Se secca puoi farla un minimo di 2, sempre prima di andare a dormire. Così la freschezza ti inebrierà!

Che stai aspettando? Prenditi cura di te con questo piccolo trucco di bellezza.