Ambra Angiolini ha un nuovo amore? Beccata proprio con Lui

Ambra Angiolini è da poco uscita da una relazione tormentata con il suo ex, l’allenatore della Juve Massimiliano Allegri; ora, però, pare ci sia un nuovo amore in vista…

L’attrice Ambra Angiolini ha vissuto mesi di grande difficoltà emotiva dopo la brusca rottura della sua storia con Massimiliano Allegri. I due sembravano unitissimi, tanto che si iniziava a ipotizzare un possibile matrimonio imminente. Invece poi la coppia è “scoppiata” dopo che la Angiolini ha scoperto di essere stata tradita dal noto allenatore della Juve.

La scoperta l’ha ovviamente traumatizzata, tanto che in una recente puntata di X Factor, programma in cui quest’anno veste i panni del giudice, la Angiolini ha dichiarato di aver avuto bisogno di un anno di psicoterapia per superare il forte shock e il dispiacere. Per fortuna, però, per lei sembra essere tornato il sereno, sia dal punto professionale che da quello personale. L’attrice è infatti stata “beccata” durante un’uscita (forse) galante con un noto cantante italiano.

Ambra Angiolini, nuovo amore in vista? Ecco il cantante con cui è stata “beccata”

Di recente la Angiolini stata avvistata insieme a …Gianluca Grignani! A diffondere la notizia ci ha pensato il sito Dagospia, come al solito molto ben informato. Pare che Ambra (da sempre icona di stile) non riesca proprio a resistere al fascino dei cantanti. Tutti ricorderanno, infatti, che Ambra è stata per anni legata a Francesco Renga con cui ha avuto anche una figlia. 23

Per la Angiolini (che è cambiata molto dagli esordi della carriera), è stata proprio la storia con Renga a significare più di tutte le altre nella sua vita. La fine della relazione con lui, ha dichiarato l’attrice, è stato il suo “unico fallimento”. C’è però chi ha sempre sperato in un ritorno di fiamma tra la bella Ambra e il cantante dai capelli selvaggi. La possibilità che, però, i due ritornino insieme è quasi inesistente. “Per me non sarà più come prima, anche perché lo considero come un figlio che ogni tanto ha bisogno di essere sgridato…”.

Che il nuovo grande amore possa diventare Grignani? Niente è stato ancora confermato né smentito dai due, ma va specificato che durante l’uscita insieme non ci sono stati atteggiamenti intimi, baci o abbracci. Si è potuto solo constatare un rapporto confidenziale, tipico dei cari amici. Insomma, per ora la questione rimane avvolta nel dubbio…