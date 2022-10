Tosse notturna? Questo rimedio mirato ti farà dormire beatamente

L’autunno è arrivato per tutti, e con gli sbalzi di temperatura finisce per provocare una tosse notturna fastidiosa che solo con questo rimedio potrai risolvere.

Quante volte hai tossito questa notte? Sei riuscito a chiudere occhio oppure la tosse notturna ti ha fatto fare le ore piccole? Non ci sono dubbi, chi più chi meno, in questo periodo in cui il clima fa le bizze, gli sconvolgimenti termici sono così pesanti che finiscono per fare ammalare l’organismo di chiunque, anche le rocce. Quindi, se hai un familiare che sta poco bene o quella persona sei tu, scopri questo rimedio infallibile contro la tosse.

Quello che è certo è che consultare uno specialista, il proprio medico, è il primo passo da fare. Perché solo lui sa come garantire la cura più efficace, mentre noi con i nostri consigli possiamo darti una mano per le situazioni meno gravi, o comunque per affrontare il malanno.

Appunto, con questo rimedio puoi dare sollievo in ogni caso al raffreddore, perché è assolutamente naturale. I prodotti che ti stiamo per proporre sono i frutti di Madre Natura, e di conseguenza non possono che darti dei benefici e dei vantaggi sotto diversi punti di vista.

Conoscere le proprietà di alcuni prodotti è la miglior arma per affrontare questo periodo dell’anno così fastidioso. Lo squilibrio termico unito all’inquinamento sono le principali cause di malessere per chi vive soprattutto questo momento dell’anno con forte stress.

Non ci stancheremo mai di dire che Mens sana en corpore sano, se la mente è avvelenata da stress, dolore, pensieri ossessivi e tristi, e qualsiasi altra condizione, non si potrà mai stare bene. La prima azione per il benessere proviene dalla consapevolezza di sé e di quello che si può fare per curarsi.

Quindi, smettila di non darti priorità, anche tu hai bisogno di un po’ di coccole della giusta cura. Questo rimedio contro la tosse notturna è un toccasana che non puoi lasciarti scappare, anche perché lo riutilizzerai spesso.

Rimedio infallibile contro tosse notturna, ecco la ricetta

Stiamo per rivelarti un trucco “nonnesco”, di sicuro la tua nonna lo conosce, e tu forse lo hai dimenticato. Perché è più semplice assumere farmaci o prodotti in commercio che si spacciano come le migliori fonti di benessere. A volte però è meglio fidarsi di Madre Natura, quando il medico dà il via libera, ci si può curare con delle tecniche semplici e mirate all’annientamento delle tosse notturna.

Come già detto non dovrai acquistare farmaci o chissà quali prodotti, perché alla fin dei conti per quanto possano essere validi per la salute, comunque sono composti da sostanze chimiche. Quindi, se per una volta, su consiglio del medico, puoi evitare di imbottirti di farmaci dannosi a lungo andare, segui questo rimedio.

Forse non te ne rendi conto, ma assumere a lungo andare alcune sostanze potrebbe essere dannoso per alcuni organi o per l’intero sistema immunitario in generale. Il rimedio del giorno è un potente antinfiammatorio naturale che sfrutta le proprietà di due ingredienti che nella medicina cinese fanno miracoli.

Le malattie da raffreddamento, tra cui tosse, raffreddore e mal di gola, quando sono ancora in una situazione non cronica, e quindi agli inizi possono essere combattute in questo modo. Se invece la situazione è più grave, puoi comunque sfruttare questo consiglio per potenziare i medicinali e affrontare meglio la malattia.

Ti basta preparare uno sciroppo con miele e zenzero, ecco come devi fare. Il miele è noto per le proprietà antibatteriche e antiossidanti, ma anche lenitive. E’ utilizzato come oro colato per il benessere quotidiano sotto tutti i punti di vista. L’azione espettorante unita alle proprietà disinfettanti dello zenzero, sono un toccasana.

Puoi replicare due ricette diverse, ma che hanno la stessa funzione. La prima consta nel comporre un vasetto pieno di miele, ma in un certo modo. Dovrai assemblare ad ogni strato una radice di zenzero, una fettina e del succo di limone, per poi ricoprire con altro miele fino in cima. Si lascia macerare per qualche giorno, e poi sarà perfetto per curare il tuo malessere per qualche mese. Lo puoi conservare in frigo.

La seconda proposta è quella di aggiungere una stecca di cannella e la camomilla, due prodotti ricchi di proprietà benefiche. Come? Dovrai portare a bollore l’acqua e aggiungerci i due ingredienti qui menzionati più una radice di zenzero, e poi quando ormai sarà freddo si aggiunge il miele.

Lo puoi conservare in frigo per diverse settimane, non di più. Di questi rimedi bastano 3-4 cucchiai al giorno per combattere la tosse notturna. In questo modo dormirai sonni tranquilli, e non starai più male!