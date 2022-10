Scarpe troppo piccole? Se fai così si allargano in un attimo

Se le tue scarpe sono troppo piccole, niente paura: esistono diversi metodi per allargarle e poterci camminare finalmente liberamente, senza alcun fastidio. Ecco quali sono.

A chi non è mai capitato di acquistare delle scarpe che si sono poi rivelate troppo piccole, oppure comunque scomode?

Spesso, infatti, alcuni tipi di calzature – soprattutto quelle più rigide – impiegano un po’ di tempo per adattarsi al nostro piede (e viceversa).

Insomma spesso il rapporto scarpa – persona che la indossa – ci mette un po’ per ingranare e quando questo capita può portare delle problematiche di “coppia” non indifferenti.

Sì, perché quando indossiamo delle calzature che non sono perfette per noi e ci camminiamo su, capita di arrivare a fine giornata con i piedi letteralmente distrutti. Molte volte capita, infatti, di trovarli gonfi, doloranti, talvolta addirittura sanguinanti.

Per ovviare a questo problema comunque ci sono diverse soluzioni: ecco come fare per allargare delle scarpe troppo piccole.

Ecco come puoi allargare le tue scarpe se sono troppo piccole

Se le tue scarpe sono troppo piccole ecco diversi metodi per allargarle. La prima cosa che dobbiamo dire è che esistono degli stratagemmi universali, ma ogni materiale può necessita di un metodo ad hoc.

Partiamo da uno dei più diffusi, la pelle. Questo è un materiale che si allarga abbastanza facilmente, ma che è anche molto delicato. Come fare quindi se sono troppo strette?

Un primo metodo consiste nel camminarci il più possibile in casa durante il giorno, aumentando progressivamente il numero dei passi.

In alternativa, esiste un altro metodo, quello che phon: il calore, infatti, porterà la scarpa a cedere.

Come metterlo in pratica? Prendi le tue scarpe, indossale, ma da sotto metti due paia di calzini di cotone uno sopra l’altro (oppure uno di lana pesante). Prendi poi il phon e puntalo suoi piedi. Lascialo così per almeno 5 minuti, togli le scarpe e poi lasciale raffreddare.

Vedrai che quando le indosserai di nuovo saranno immediatamente più larghe e non ti daranno più alcun fastidio.

Se la pelle è molto delicata, però, attenzione: evita questo metodo. Ma non rinunciare ad allargare le tue calzature, prova quest’altra soluzione. Inserisci dell’acqua in un pentolino e falla bollire. Sfrutta il vapore acqueo: prendi la tua scarpa e ponila nella direzione verso cui sta andando. Ti accorgerai che sarà subito più comoda.

Un altro tipo di scarpe molto diffuse sono quelle in vernice. Anche questo materiale è abbastanza delicato, quindi dobbiamo mettere in atto alcuni trucchi che non possa in alcun modo danneggiarlo.

Il primo consiste nel prendere un dischetto di cotone – quelli che usiamo per struccarci, per intenderci – che dovremo poi inumidire con un po’ di alcool. Fatto ciò, dovremo semplicemente strofinarlo all’interno della nostra calzatura e poi inserirvi dentro dei giornali che possano quindi farla allargare.

In sostanza l’alcool serve per preparare la scarpa e renderla quindi meno rigida, così da diventare più comoda. Basterà poi aspettare una notte a la mattina dopo sarà pronta per essere indossata.

Allo stesso modo se preferisci potrai applicare sempre all’interno della calzatura della crema idratante neutra (basta che non sia oleosa), che la renderà subito più morbida, in modo che possa poi diventare più comoda.

Infine, un altro materiale molto diffuso è la tela. Per allargare questo tipo di calzature, puoi usare il metodo del ghiaccio. In cosa consiste?

Prendi dei sacchetti di plastica per alimenti di misure differenti, alcuni grandi ed alcuni piccoli. Prendi questi ultimi, riempili di acqua e sigillali. Poi inseriscili all’interno delle scarpe.

Prendi poi i sacchetti più grandi e poni le scarpe al loro interno. Assicurati solo che abbiano una chiusura ermetica, poi mettile nel freezer e lasciale per almeno dodici ore. L’acqua presente nei sacchetti piccoli si tramuterà in ghiaccio e così facendo il suo volume aumenterà, premendo sulla parete esterna.

Un altro metodo – che forse è il più conosciuto in assoluto da sempre – consiste nel prendere dei fogli di giornale bagnati con acqua oppure alcool – ma anche ad esempio dei calzini oppure degli stracci umidi – e inserirli all’interno delle calzature.

Lasciali così per una giornata intera e vedrai che le tue scarpe poi avranno un’altra forma. L’unico accorgimento è questo: se hai inserito al loro interno del materiale bagnato, lasciale asciugare prima di indossarle, perché altrimenti rischi che i batteri proliferino e possano procurarti poi così una micosi.

In ogni caso, esistono degli strumenti ad hoc per allargare le scarpe, come appunto l’allargascarpe oppure gli spray.

Per quanto riguarda il primo, ne esistono tantissimi in commercio, che differiscono per il materiale di cui sono composti (generalmente sono in legno oppure in plastica) e per le dimensioni, nel senso che ovviamente dipende tutto da quanto vogliamo allargare le nostre scarpe.

Generalmente per avere effetto questo strumento deve agire per almeno 24 ore, non di meno.

In alternativa esistono appunto gli spray dilatascarpe. Questi possono essere specifici per alcuni tessuti – come la pelle e il camoscio – considerando che a differenza del caso precedente, in questo l’azione è immediata.

A proposito di scarpe comunque ecco il trend del momento ed ecco soprattutto come si indossano.

In ogni caso, prova questi metodi infallibili se dovessero essere troppo strette e resterai di sicuro soddisfatta.