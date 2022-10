Poco spazio nello stendino? Recuperalo così e potrai stendere il doppio dei panni!

Se hai poco spazio nello stendino puoi recuperarlo così e potrai stendere il doppio dei panni: ecco come devi fare.

L’inverno è alle porte e con esso torna l’incubo dello stendino in casa. Alzi la mano chi di noi non se lo è ritrovato almeno una volta in mezzo al salotto o in una camera da letto, magari meno utilizzata.

Purtroppo quando arriva la brutta stagione è normale che si verifichi questa situazione, a meno che non si viva in una casa grande dove possiamo adibire uno spazio a lavanderia, e allora potremo nascondere lì tutti i panni.

Spesso poi se in casa siamo in tanti un solo stendino può essere riduttivo per poterli stendere tutti e farli asciugare nel più breve tempo possibile. Ecco che allora è importante ricorrere a dei trucchetti per recuperare spazio sullo stendino e stendere il doppio dei panni. Vediamo come.

Ecco come stendere il doppio dei panni sullo stendino

Lenzuola, asciugamani, vestiti, intimo, abbigliamento da palestra, strofinacci e stracci. Vi siete mai chiesti quante lavatrici fate alla settimana? Se in famiglia si comincia ad essere dalle tre alle quattro persone a salire, di sicuro un solo stendino potrebbe non bastare nella gran parte dei casi.

Specie in inverno quando i panni faticano ad asciugarsi velocemente, a meno che non si abbia un’asciugatrice su cui poter contare, è difficile poter lavare molti panni insieme. Ecco che allora in questi casi torna utile conoscere i segreti per un’asciugatura perfetta.

Tra l’altro, anche se per molti è l’unica alternativa possibile quando le temperature sono ostili o piove, molti sconsigliano di stendere i panni in casa per diverse ragione che trovi elencate qui.

Se finora abbiamo resistito all’acquisto di un secondo stendino è perché probabilmente abbiamo escogitato diversi metodi per stendere più panni contemporaneamente, magari sfruttando i termosifoni o mettendo quegli stendini da balcone più piccoli, appesi non solo all’esterno, ma anche sulle porta di casa o sui radiatori.

C’è anche chi ha acquistato gli stendini a torre posizionandoli ad esempio sotto la doccia. Insomma ogni famiglia si ingegna come può. E se fate parte di coloro che d’inverno soprattutto non trovano mai spazio sulle stendino e le inventano nere pur di recuperarlo ecco il trucco perfetto.

Grazie a TikTok, abbiamo scoperto una soluzione davvero geniale per poter aggiungere spazio allo stendino. Come? Semplicemente avvalendoci di stampelle e mollette. Basterà infatti prendere una gruccia, meglio se quelle classiche di plastica, e qualche molletta. A questo punto non dovremo far altro che appendere sull’asta della stampella cose un po’ più piccole, come calzini, mutande o reggiseni. Potremo in questo modo guadagnare una notevole quantità di spazio per tutta la biancheria intima.

Facendo così il nostro stendino potrà contenere molti più abiti visto che avremo recuperato diverse file grazie a questo metodo così astuto ma altrettanto semplice e alla portata di tutti. Non resta che metterlo in pratica. Qui sotto si può vedere facilmente come procedere è facilissimo.