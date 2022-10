Piercing sul naso? Se ti trucchi così lo valorizzi e sarai stupenda

Non sai bene come far risaltare il piercing sul naso? Ecco alcuni preziosi consigli che ti aiuteranno ad applicare al meglio il tuo make up.

Truccarsi è divertente, ma diventa complicato quando si ha un piercing al naso. Sia che si tratti di un piercing nuovo, sia che si tratti di un piercing che hai da mesi o addirittura da anni, può essere difficile aggirarlo ogni volta che ci si trucca.

I piercing al naso sono decisamente delicati ed è per questo che molte di noi si spaventano quando si truccano. Inoltre, molto probabilmente non hai alcuna voglia di urtare o strattonare il piercing, perché questo può irritarlo e persino causare un’infezione.

Come applicare al meglio il make up con il piercing sul naso

Quando applichi il fondotinta, la cipria o il correttore sul piercing, assicurati di passarci intorno e non sopra. Non è consigliabile usare una spugnetta quando si tratta dell’area intorno al piercing, perché il prodotto potrebbe penetrare attraverso il piercing e irritarlo.

Prendi un pennello piccolo e fai del tuo meglio per girare intorno al piercing e non sopra. Picchiettalo senza strofinarlo o tirarlo, o tirate, perché potrebbe impigliarsi nell’anello o nel perno, il che può essere molto doloroso. Ricordati di essere delicata e prendi tempo quando lo applichi per assicurarti che tutto fili liscio.

Pulizia pennelli

È fondamentale tenere puliti i pennelli quando si lavora intorno al piercing al naso. I batteri possono facilmente finire sui pennelli o sul make up stesso. Quindi assicurati di pulirli prima e dopo l’uso per mantenere il piercing al naso pulito e privo di infezioni. Per la pulizia si hanno due possibilità: si può prendere uno shampoo speciale per la pulizia dei pennelli. Prendine qualche goccia e versala sul pennello da trucco.

Puoi anche mettere un po’ di shampoo sulla mano e far girare il pennello per pulirlo a fondo. Risciacqua bene per eliminare tutti i residui di make up. In alternativa si può optare per un disinfettante per il trucco e spruzzarlo sul pennello. Basta prendere un foglio di carta pulito e fare girare il pennello per assicurarsi di eliminare tutte le impurità.

Riapplicare il trucco

Se vuoi evitare che il make up si trasferisca sul piercing, fissalo con una cipria ad alta tenuta. Puoi anche tamponare con una carta assorbente o un pezzo di tessuto prima di riapplicare il trucco.

Per la riapplicazione, è sufficiente prendere un pennello a penna o un cotton fioc e iniziare a tamponare il fondotinta, la cipria o il correttore intorno al piercing. In questo modo si otterrà un’applicazione più precisa senza dover disturbare il piercing.

Togliere il trucco

Una volta terminata la giornata, è possibile rimuovere delicatamente il trucco con una salvietta struccante pulita. Si può anche usare un detergente liquido come l’acqua micellare e un batuffolo di cotone. Sii delicata quando rimuovi il make up ed evita come sempre di strattonare o sfregare la zona del piercing.