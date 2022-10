Adriana Volpe distrutta dal dolore, la confessione a cuore aperto spiazza: “La cosa più bella…”

Adriana Volpe non sta di certo affrontando un periodo facile e in diretta tv si è lasciata andare ad un confessione a cuore aperto che ha lasciato tutti quanti senza parole.

Adriana Volpe dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, che l’ha vista indossare sia i panni di concorrente che di opinionista, non ha vissuto un periodo facile. La conduttrice ha iniziato una guerra in tribunale con suo marito e la situazione sarebbe tutt’altro che facile.

Le cose tra i due sarebbero iniziate a peggiorare nel 2020, l’anno in cui lui ha perso uno dei pilastri della sua vita e lei si trovava all’interno della casa più spiata d’Italia e non appena è venuta a conoscenza della notizia scelse di abbandonare immediatamente il programma. Da quel momento è accaduto l’impensabile e sono nati numerosi conflitti che sono stati trattati poi nelle sedi opportune.

Soltanto ora la Volpe può raccontare che cos’è successo tra loro e ai microfoni del nuovo programma di Pierluigi Diaco, Adriana Volpe ha lanciato un appello alle donne facendo una confessione a cuore aperto lasciando tutti senza parole in quanto non avrebbero mai immaginato avesse provato un simile dolore.

Adriana Volpe lancia un appello dopo la delicata situazione con suo marito

Adriana Volpe, che di recente ha ricevuto un colpo basso da una sua collega, ha dichiarato di non aver affatto affrontato un periodo facile e l’anno in cui ha svolto il ruolo di opinionista al GF Vip è stato quello più difficile. In quel periodo per farsi forza si costringeva ad indossare un bel vestito, a sfoggiare il suo sorriso migliore, per affrontare l’incarico che Alfonso Signorini ha voluto darle.

Per questo motivo, armatasi di coraggio, ha voluto lanciare un appello a tutte le donne, approfittando della sua esperienza per fare loro un regalo: “A tutte le donne che si sentono piegate da un forza a cui non sanno opporsi sappiate che quella forza la potete trasformare in bene” ha spiegato Adriana Volpe distrutta dal dolore dopo aver raccontato il periodo difficile che è stata costretta a vivere. “Io voglio guardare avanti e dire che la cosa più bella è quando raccogli le forze“ ha poi concluso nella speranza che possano seguire il suo esempio.