Ostinati, testardi e capricciosi, con questi 3 segni non l’avrai mai vinta

Gli astrologi ci rivelano chi sono in assoluto i segni più ostinati e testardi di tutto lo zodiaco.

La nostra appartenenza ad un segno zodiacale ci conferisce caratteristiche distintive che ci rendono persone uniche. Ciascun segno zodiacale mostra caratteristiche comuni relative al comportamento e alla personalità. Tra i 12 segni dello Zodiaco troviamo segni più assertivi e segni più ribelli, segni più dolci e segni meno affettuosi, allo stesso tempo troveremo segni particolarmente ostinati e capricciosi.

Se fai parte della classifica di oggi sicuramente avere a che fare con te non è semplice, hai un carattere forte, deciso e determinato inoltre sei estremamente testardo. Tendo ad importi sempre sugli altri e vuoi che gli altri facciano ciò che decidi tu.

Ecco chi sono i segni più testardi di tutto lo zodiaco

Se fai parte di questi segni in un conflitto con te è difficile spuntarla, sei particolarmente ostinato, vuoi avere sempre l’ultima parola e non cambi idea, qualsiasi cosa avvenga. Se fai parte della classifica di oggi avrai dato sicuramente filo da torcere ai tuoi genitori da bambino a causa della tua caparbietà.

3 segni più fortunati dello Zodiaco Sono principalmente tre:

Ariete

Conosciamo questo segno per la sua impulsività. L’Ariete non pensa prima di agire e allo stesso tempo non riflette prima di proferire parola. Irruento, istintivo, spesso diretto e offensivo, essendo un segno di fuoco fa fatica a placarsi. Se ha a che fare con persone con un carattere forte quanto il suo, l’Ariete fa scintille. Inoltre è un segno che ama mettersi in gioco e superare nuove sfide per dimostrare di essere in grado di superare se stesso. In competizione emerge il suo carattere prepotente, animato da passionalità. Essendo governato da Marte, il pianeta della guerra, questo segno è molto battagliero reattivo e conflittuale.

Leone

Il segno del Leone è il re dello Zodiaco, si sente importante, vuole sempre essere al centro dell’universo e ama competizioni e sfide per dimostrare a tutti di essere un vincente e guadagnarsi complimenti e congratulazioni. Questo amore smisurato per le attenzioni e gli elogi lo rende avaro, per averne il più possibile è disposto a tutto. Il Leone è troppo sicuro di sé per scendere a compromessi, quando ha un valore, un principio o si fa un’idea precisa, è impossibile che cambi rotta. A ciò si aggiunge il fatto che il Leone sente di essere un essere unico, diverso da tutti gli altri, convinto di saperne più di tutti e allo stesso tempo di essere il più saggio è intelligente di tutti.

Toro

Il terzo segno che si aggiudica un posto in questa classifica è il nativo del Toro. Un segno con una corazza dura sotto la quale batte un cuore tenerissimo. Il Toro è un segno molto concreto, molto ordinato e ben strutturato, quello che proprio non sopporta è tutto ciò che esce al di fuori di questa struttura, di questo ordine. Il Toro ha idee precise, ideali precisi e se qualcuno li mette in dubbio può diventare prepotente. Quando fissa un obiettivo ragiona molto sul piano da seguire affinché sia infallibile, se qualcuno prova a mettere in discussione i suoi piani diventa furioso.