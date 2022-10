Sei più amante della compagnia o della solitudine? Fai il test e scoprilo

Sei una persona che la solitudine la ama o la sopporta? Questo test ti aiuterà a conoscere meglio te stesso e ti fornirà una risposta precisa.

I test della personalità sono un mezzo per meglio comprendere noi stessi e il nostro comportamento. Anche se questi test non forniscono alcuna diagnosi clinica e nascono con l’intento di intrattenerci, questi ci spingono riflettere sul nostro comportamento e sui nostri reali desideri a partire da ciò che suggerisce il nostro inconscio. Se hai voglia di metterti in discussione cosa aspetti a fare il test di oggi?

Fare il test è molto semplice, devi solo osservare questa immagine che rappresenta due papabili hobby. Se ti chiedessi di lanciarti in un’avventura in questo momento, raggiungeresti il primo o il secondo gruppo? Come puoi vedere il primo gruppo di persone sta per fare trekking mentre il secondo gruppo ha intenzione di fare surf in mare aperto. Quale delle due opzioni ti stuzzica di più? La tua risposta rivela il rapporto che hai con la solitudine.

Scopri anche: Cosa ti fa sentire frustrato in questo momento? Fai la tua scelta e scoprilo

Test: dimmi quale hobby preferisci e ti dirò se sei solitario o amante della compagnia

Prima di fare il test abbandona i tuoi pensieri e libera la mente, ti diamo l’opportunità di scegliere un’attività che ti piacerebbe fare all’aperto e grazie a questa scoprire se ami davvero la solitudine o se in realtà la sopporti. E’ importante che tu non rifletta troppo sulla risposta da dare ma che tu fornisca una risposta il più possibile istintiva e non razionale. Osserva qualche istante l’immagine e dimmi quale gruppo raggiungeresti in questo momento, ti piacerebbe fare trekking o ti piacerebbe fare surf?

Soluzione del test

Se ti uniresti al gruppo del trekking

Se hai scelto di optare per il trekking significa che sei una persona che mal sopporta la solitudine. Ami lo stare in compagnia, ami fare coppia, ami condividere le cose con gli altri. Questo non significa che tu non abbia mai voglia di startene da solo e godere del silenzio di tanto in tanto, significa solo che preferisci essere circondato da persone con le quali stai bene e di intrattenerti con chiacchiere, scoop e soprattutto ami ridere insieme. In amore invece opti per il per sempre felici e contenti quindi scegli scrupolosamente la persona con la quale fare coppia e condividere la tua vita il tuo cuore.

Se ti uniresti al gruppo che sta per fare surf

Se ti attrae e ti alletta di più la seconda opzione significa che sei una persona che ama i momenti di solitudine e riflessione che ti permettono di fare il punto delle situazioni, di trovare soluzioni ai problemi, di ripartire con uno spirito diverso e spesso di ritrovare la motivazione e la forza che viene meno. La solitudine per te non è un’imposizione dolorosa, ti piace la compagnia quindi vivi la solitudine come una sorta di piccolo sacrificio che però è necessario per migliorare . Sei una persona che ama la compagnia degli altri ma solo la compagnia di qualità, dedica il tuo tempo solo le persone che sanno farti stare bene. In coppia vuoi una persona che mette te al primo posto, che ti faccia sentire il centro del suo mondo, che abbia sempre voglia di condividere tutto ciò che lo riguarda con te. In una relazione non ammetti nessuna forma di solitudine e di introversione. Sei una persona molto sicura di te stessa, saggia, affidabile, e un custode ideale di segreti, sei una persona oltre oltre che discreta anche molto gentile, questo ti rende un amico molto apprezzato.