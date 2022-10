Per questi segni sta per aprirsi un nuovo capitolo, tante novità in arrivo

Ottobre non si concluderà senza prima aver apportato una svolta epocale nella vita di questi segni zodiacali, per loro tutto sta per cambiare.

Molte novità si prospettano per questi segni zodiacali, dopo Mercurio e Plutone retrogradi finalmente questi segni godranno di inizi promettenti che non lasciano spazio a dolore e ferite del passato.

Secondo le stelle, i segni dei quali stiamo per parlarvi avranno dentro di loro le capacità e le energie per voltare definitivamente pagina e aprire un nuovo promettente capitolo della loro vita. Il futuro è chiaro e limpido e porterà nuovi slanci e ventate di novità molto positive.

Ecco quali sono i segni zodiacali che cambieranno radicalmente vita entro la fine di Ottobre

Mancano poche settimane alla fine di ottobre e se fai parte dei segni della classifica di oggi preparati ad accogliere grandi cambiamenti, la tua vita sta per prendere una nuova piega. I movimenti astrali di questo mese porteranno positività ad alcuni segni che godranno di in tanta energia positiva e della capacità di annientare le difficoltà e godere di ogni cambiamento positivo che avverrà.

I segni interessati da queste fluttuazioni positive sono:

Toro

Con Saturno retrogrado in Acquario fino al 22 ottobre, il Toro assisterà ad una grande trasformazione nella sua vita sentimentale. Dal 25 ottobre in poi questo segno si sentirà positivo e sotto l’influsso di Saturno retrogrado godrà di successi anche a livello professionale. Non solo aumenterà il suo lavoro e quindi anche i suoi guadagni, ma aumenterà anche il lavoro in prospettiva futura. Questo cambiamento destabilizzerà inizialmente il Toro che avrà paura di non riuscire a tenere il passo con questo grande cambiamento, ma questo segno troverà un partner, un socio, al momento del bisogno che legherà i loro destini e li lancerà a braccia aperte verso il successo.

Vergine

In questi ultimi tempi la Vergine si è sentita sopraffatta dalla negatività, dall’ansia dell’agitazione. Adesso è tempo di porre fine a tutte le preoccupazioni e di non pensare più ai problemi. Qualcosa ha iniziato a cambiare dal 9 ottobre con la luna piena in Ariete. Questo cambiamento è stato avvertito dalla Vergine soprattutto a livello mentale, dove ha notato maggiore forza e positività. Sulla scia di questo slancio, la Vergine ha recuperato molto in campo professionale. La situazione finanziaria continuerà a migliorare, all’orizzonte c’è la firma di un contratto decisivo o di una partnership che avverrà entro la fine di ottobre, questa collaborazione porterà alla Vergine molte belle novità.

Scorpione

Sono molti gli eventi astrologici che porteranno ad un cambiamento significativo nella vita dello Scorpione. Il sole transiterà nel segno dello Scorpione il 24 ottobre e subito dopo la luna nuova il 25 ottobre. Questi eventi trasformeranno la vita di questo segno in positivo. Questo segno avvertirà il cambio di energia che gli consentirà di chiudere progetti datati e di sentirsi più concentrato che mai, oltre che a infondergli una rinnovata fiducia e a trovare il modo di tenere alla larga ogni forma di preoccupazione.