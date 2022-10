Problemi inaspettati colpiranno questi segni, preparatevi al peggio in questi giorni

Questa settimana alcuni segni dovranno prepararsi ad affrontare problemi e difficoltà inaspettate. Le cose andranno peggio del previsto.

Secondo le previsioni degli astrologi una tempesta di negatività sta per abbattersi su tre segni zodiacali. Questi problemi li destabilizzeranno ma conoscerli con largo anticipo forse li aiuterà a gestirli al meglio. Gli astrologi mettono in guardia tre segni zodiacali.

Non iniziate la settimana con il piede sbagliato, soprattutto se fate parte dei tre segni zodiacali dei quali stiamo per parlarvi, i segni che non potranno sfuggire a problemi e difficoltà questa settimana.

Ecco i 4 segni che dovranno affrontare una settimana molto difficile e problematica

I segni della classifica di oggi non potranno tirare un respiro di sollievo questa settimana, anzi dovranno tirare su le spalle e trovare la forza per combattere perché questa settimana si prospetta più difficoltosa che mai. Gli astrologi avvertono che all’orizzonte si intravedono ostilità e disperazione per questi segni, brutte notizie, progetti che decadono, insomma i motivi per cui disperarsi non sono pochi questa settimana.

I segni interessati da questa settimana di Ottobre particolarmente difficile dovrebbero imparare ad essere pazienti ed determinati più che mai:

Cancro

Mercurio retrogrado ha iniziato a destabilizzare il nativo del Cancro che essendo un segno di acqua e già di suo particolarmente sensibile. Il Cancro sente ancora di non riuscire a prendere in mano le redini della sua vita, troppi problemi, troppa negatività tutto ciò lo fa sentire limitato e frustrato e danneggia irrevocabilmente il suo umore rendendolo cupo, distante, eccessivamente preoccupato. Questa settimana queste sensazioni avranno un impatto esageratamente negativo sulla vita del Cancro, L’unico aiuto possibile per loro è la pazienza, il peggio sta passando.

Vergine

La Vergine ancora avverte una scarica di adrenalina dalla luna piena del 9 ottobre. Questa sensazione lo tiene vigile, lo spinge a fare qualcosa per allontanare da lui le energie negative e recuperare se stesso. Questo segno anche questa settimana non riuscirà a risolvere tutti i suoi problemi e neppure a fare leva sul buon umore. Dovrà pazientare ancora una settimana dopo di che uscirà da questa situazione con estrema facilità, riuscirà a sopprimere tutti i pensieri negativi e a risolvere in un lampo tutti i suoi problemi.

Capricorno

Il Capricorno è un segno molto laborioso, ci tiene particolarmente alla sua professione e date le sue eccelse qualità di lavoratore spesso ricopre ruoli di controllo e di gestione del personale. Questa settimana il Capricorno sentirà di impazzire perché i suoi colleghi o il tuo team, farà le cose nel modo sbagliato e questo caricherà lui di lavoro extra e lo renderà insopportabile ed irascibile. Tutta colpa della stanchezza. La sua impulsività e la sua testardaggine gli impediranno di risolvere nel modo giusto questi problemi e sentirà che le giornate di tutta la settimana saranno rovinate perché non saranno perfette come lui si aspetta e non riuscirà neanche a sistemare le cose su base quotidiana.