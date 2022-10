Questa settimana il sorriso tornerà sui volti di questi segni, supererannno ogni difficoltà

Gli astrologi ci rivelano Chi sono i 4 segni zodiacali che questa settimana torneranno a sorridere felici di essersi buttati alle spalle Problemi e difficoltà.

I segni della classifica di oggi, questa settimana saranno particolarmente lucidi. Questa lucidità permetterà loro di superare qualsiasi problema e difficoltà. Alcuni problemi saranno di vecchia data, altri problemi saranno recenti, ad ogni modo nessuna difficoltà potrà intaccare il sorriso sul volto di questi segni.

Se fai parte dei segni della classifica di oggi anche tu questa settimana sentirai di avere un dono particolare, il dono del problem solving, mai come in questo periodo avrai la sensazione di sapere esattamente cosa fare e quando farlo per trasformare un problema in una soluzione.

Scopri anche I segni zodiacali che dicono una cosa e fanno tutto il contrario!

Questi quattro segni risolveranno tutti i loro problemi ad Ottobre

Secondo le configurazioni astrali, ogni segno zodiacale ha caratteristiche distintive, quindi anche il modo di affrontare i problemi e le difficoltà dipenderebbe in gran parte del segno zodiacale. Le movimentazioni dei pianeti portano continuamente delle modifiche nel quadro astrale e regalano nuove suggestioni, nuovi spunti, nuove ispirazioni ai diversi segni. Questa settimana la luna piena in Ariete e allo stesso tempo il Sole in Scorpione offriranno l’opportunità a tutti i segni dello Zodiaco di superare se stessi e di trovare la soluzione ad ogni problema il modo di raggirare qualsiasi ostacolo. Saranno in particolare quattro i segni che riusciranno a cogliere questa opportunità e migliorare la loro vita.

Quattro segni sentiranno di avere una mente molto ottimista e di essere in grado di raggirare le difficoltà e di risolvere qualsiasi tipo di problema. Se prima tendevano a rimuginare sui problemi e a disperarsi, oggi il loro atteggiamento è totalmente differente.

I 4 segni che questa settimana sono investiti da questo lampo di genio e di positività sono:

Leone

Il Leone questa settimana vivrà moltissimi colpi di scena. Questo segno si impegna sempre molto per raggiungere i suoi obiettivi e questa settimana dovrà affrontare alcuni imprevisti a livello professionale. Venere e Marte conferiranno al Leone le idee vincenti per risolvere ogni difficoltà ed andare avanti nel modo giusto inoltre gli darà la lucidità necessaria per fissare nuovi obiettivi molto ambiziosi. Questo segno sentirà di riuscire a separare i sentimenti dalla logica.

Bilancia

Il nativo della Bilancia questo mese si sentirà più energico e vitale che mai. Questo segno che di solito è un grande comunicatore e che usa le sue doti per riportare pace e l’armonia nella sua vita e spegnere ogni tipo di conflitto, questa settimana userà questo linguaggio per creare nuovi collegamenti che gli saranno di grande utilità a livello professionale. Venere avrà un impatto molto positivo anche sulla sua vita sentimentale, in questo momento si sentirà particolarmente felice, in questa settimana autunnale.

Toro

Il Toro è un segno altamente sensibile anche se tende a mostrare il suo lato duro. Solitamente ama fare le cose a regola d’arte, è un segno ben organizzato e sa esattamente cosa fare. Anche il Toro questa settimana con l’aiuto delle stelle saprà come affrontare qualsiasi difficoltà e come trovare il tempo per organizzare tutta la sua vita e ottenere grandi risultati in poco tempo. Inoltre questo segno troverà il modo anche di avviare un progetto a livello sentimentale con la persona che ama come ad esempio un trasferimento o un viaggio.

Acquario

Anche il segno dell’Acquario questa settimana si sentirà particolarmente positivo lucido e intraprendente. La sua creatività schizzerà alle stelle, Venere Giove porteranno nella sua vita energia-positiva, inoltre la luna piena gli conferirà i mezzi necessari per realizzare tutti i tuoi sogni. Questo segno saprà con quali persone dovrà collaborare per ottenere grandi benefici soprattutto a livello finanziario. Questo segno d’aria sentirà che tutto procede nel verso giusto e questa sensazione gli farà vivere una settimana meravigliosa.