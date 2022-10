Cosa ti fa sentire frustrato in questo momento? Fai la tua scelta e scoprilo

Cosa ti fa sentire frustrato in questo momento della tua vita? Questo test ti aiuterà a capire qual è l’elemento che ti disturba di più.

Fare il test è davvero molto semplice, tutto ciò di cui hai bisogno è dare un’occhiata rapida a questa immagine e dire cosa ha attirato la tua attenzione. La tua scelta rivelerà la causa della frustrazione della tua vita.

I nostri test della personalità nascono per divertirti ma allo stesso tempo per aiutarti a conoscerti meglio. Quando riflettiamo sui nostri comportamenti non smettiamo mai di sorprenderci, non si finisce mai di scoprire cose nuove di noi stessi anche perché siamo persone che evolvono continuamente e gli eventi della vita possono cambiarci, a volte anche radicalmente.

Scegli uno di questi tre elementi e scopri cosa causa frustrazione nella tua vita

Se sei pronto a metterti in gioco con il test di oggi, ti invitiamo a scegliere un elemento dell’immagine. Come puoi vedere abbiamo dei chicchi di caffè, delle ciliegie e dei limoni. Scegli l’elemento che ti attrae di più senza pensare alla ragione per la quale lo fa. E’ importante che tu scelga istintivamente, più la tua risposta sarà istintiva più emergerà ciò che cela il tuo inconscio.

Soluzione del test

Se ti hanno colpito i chicchi di caffè

Sei hai scelto i chicchi di caffè è perché in questo periodo della tua vita sei particolarmente affaticato a causa del lavoro. Ti sei cimentato in un progetto che sta assorbendo tutte le tue energie e ti sta lasciando davvero poco tempo per goderti la vita. Sempre a pensare alle cose da fare non riesci a rilassarti. Questi cambiamenti stanno portando delle migliorie alla tua condizione economica e questo è il motivo per il quale non riesci a ridurre la mole di lavoro. In questo momento è proprio il lavoro la fonte della tua angoscia e della tua frustrazione, dovresti assolutamente agire per trovare un equilibrio, andare avanti in questo modo lederà alla tua salute psicologica.

Se hai notato le ciliegie

Se hai notato le ciliegie la tua principale fonte di frustrazione riguarda la tua insicurezza. In questo momento ti senti sempre in gara, hai la sensazione di dover dimostrare il tuo valore e anche quando lo fai, senti di non valere abbastanza o almeno non quanto la persona con la quale ti sei confrontato. Questa tua insicurezza ti sta devastando, ti rende frustrata ed irritabile. Basta pensare a cosa fanno gli altri pensa a cosa puoi fare tu. Va bene prendere come esempio una persona che è riuscita laddove vorresti arrivare tu, ma il confronto non è necessario. Siamo tutte persone diverse con abilità diverse e possiamo riuscire a raggiungere lo stesso obiettivo utilizzando mezzi diversi.

Se hai notato i limoni

Se hai notato prima i limoni significa che ciò che ti fa sentire veramente frustrato in questo periodo della tua vita è una sensazione amarissima legata al fallimento. In questo momento hai la sensazione di non essere dove saresti voluto essere in questo momento, non aver raggiunto dei successi professionali e non godere di una serenità emotiva e sentimentale. Stai facendo continuamente un processo alla tua vita, un’esistenza che giudichi imperfetta su ogni punto di vista. In questo momento dovresti smettere di canalizzare tutte le tue energie sulle cose negative e iniziare a concentrarti seriamente su tutto ciò che c’è di positivo nella tua esistenza.