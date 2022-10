Scegli un albero e ti dirò che tipo di anima possiedi

Il nostro test di oggi ti rivelerà che tipo di anima possiedi. Devi solo scegliere un albero, quello che ti intriga di più.

Ognuno di noi ha un’anima diversa, la nostra anima è il nostro dono più grande e ci rivela qual è la nostra missione di vita. Se ancora non sai che tipo di anima ti appartiene scoprilo grazie al test di oggi.

I nostri test della personalità nascono con l’obiettivo di intrattenerti e divertirti. La nostra missione è quella di farti passare qualche momento divertente che ti aiuti a superare la routine e la monotonia delle tue giornate. Questo test non fornisce nessuna diagnosi clinica ma ti aiuterà a conoscerti meglio perché ti farà riflettere su alcuni tuoi comportamenti e su alcuni aspetti della tua personalità.

Dimmi quale albero preferisci e ti dirò quale tipo di anima possiedi

Fare il test è davvero molto semplice e richiede pochi istanti del tuo tempo. Ti chiediamo di osservare questa immagine e di guardare rapidamente i 6 alberi che vedi raffigurati e di sceglierne uno in particolare quello che senti che ti attrae maggiormente. Ogni nostra scelta non è casuale come potremmo pensare ma è legata al nostro inconscio e quindi ha il potere di rivelare molte informazioni sulla nostra personalità.

Ora che hai fatto la tua scelta passiamo alla soluzione del test:

Se hai scelto l’albero numero uno

Se ti ha attratto il primo albero significa che sei una persona molto premurosa e molto attenta ai bisogni degli altri, in particolar modo ti piace prenderti cura delle persone che ami. Non sopporti ingiustizie e non sopporti chi si approfitta dei più deboli o chi non chiede scusa per i suoi errori. Sei una persona con un grande cuore, la tua anima è servile e a volte le persone si approfittano di te e della tua bontà e questo ti destabilizza perché ciononostante non riesci a cambiare la tua attitudine, la tua anima è chiamata a servire è solo quando lo fa senti la gioia nel tuo cuore.

Se hai scelto il secondo albero

Coloro che hanno scelto il secondo albero possiedono un anima creativa, tu porti la bellezza ovunque vai, sei un tipo di persona che non vive e basta, ma vuole lasciare un segno, vuole creare qualcosa, vuole ripagare la vita per il dono stesso che gli ha fatto, ovvero la vita che gli è stata donata. Sei un grandissimo sognatore, la tua anima è nata per creare, fai solo attenzione a non essere troppo arrogante ed egocentrico.

sei hai scelto il terzo albero

Il terzo albero è la scelta delle persone che non si arrendono mai, di coloro che lottano per realizzare tutti i loro sogni, delle persone forti, implacabili e dotate di grande coraggio. La tua anima è molto combattiva, l’unico problema è che a forza di combattere perdi di vista tutto il resto, non affronti i tuoi sentimenti e non dai valore alla vita che può essere fonte di gioia ma anche di dolore e tristezza. Goditi tutte le tue emozioni.

Se hai scelto l’albero numero quattro

Questa è la scelta delle anime apprendiste, sono le persone molto curiose che hanno sempre voglia di scoprire cose nuove, persone intellettuali, che amano rifugiarsi nei libri e nella conoscenza, amano conversare. Sono degli eterni studenti, anche quando insegnano qualcosa a qualcun altro in realtà apprendono. La tua anima è filosofica, ti porta a stare troppo tempo da solo con te stesso, godi del privilegio della solitudine ma non godi del poco tempo che la vita ti offre da passare con i tuoi cari.

Sei hai scelto l’albero numero cinque

Il quinto albero è quello delle persone che possiedono un anima saggia. Sei il tipo di persona che sa sempre cosa dire e ha sempre un consiglio giusto per tutti, sei molto empatica e sai come incantare chi hai davanti. Tu possiedi il dono di mettere a disposizione di chi ha bisogno tutta la tua conoscenza e tutto il tuo ingegno e questo ti rende un essere aureo. Il prezzo che la tua anima si trova spesso a pagare è quello di pensare troppo a lenire gli animi degli altri e troppo poco a fare del bene a te stessa.

Se hai scelto l’albero numero sei

Le persone che hanno scelto l’ultimo albero invece posseggono un’anima pioneristica. La tua anima è quella di un leader nato, di una persona che è stata inviata sulla terra per guidare gli altri. Sei una persona che ama le avventure e brami esplorare, fare nuovi incontri. Dietro ogni problema vedi una soluzione, non ti arrendi mai, sei di grande incoraggiamento anche per gli altri che si fidano sempre di te e seguono i tuoi consigli perché hai dimostrato di avere un’etica e una moralità superiore a molti.