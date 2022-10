Se vuoi una pasta al forno da leccarsi i baffi, assicurati di non commettere questi errori

Scopri quali sono gli errori da non fare mai più per ottenere una pasta al forno in grado di conquistare tutti.

La stagione autunnale ed il ritorno alle cotture in forno, apre la porta al ritorno di uno dei grandi classici della Domenica: la pasta al forno. Un piatto che non necessita di presentazioni e che per via del mix di ingredienti e del tipo di cottura e incredibilmente gradito a tutti. Che si tratti della classica con ragù di pomodoro o di quella bianca, la pasta al forno è infatti una di quella ricette che è da sempre in grado di mettere tutti d’accordo, facendo felici grandi e piccini e portando in tavola la giusta dose di allegria.

Tutto particolari che si realizzano solo se questa viene preparata e cotta nel modo giusto e senza quegli errori banali ma al contempo gravi che possono rischiare di comprometterla. Se ti è già capitato di metterti all’opera impiegando tempo ed energie ma senza i risultati sperati, sei nel posto giusto, perché oggi ti illustreremo quelli che sono gli errori da non fare proprio mai con la pasta al forno. Errori che una volta appresi ed evitati ti porteranno senza alcun dubbio al risultato tanto desiderato. Quello che ti farà ottenere sia un piatto tutto da gustare che i complimenti delle persone con le quali sceglierai di condividerlo.

Gli errori da non fare mai durante la preparazione della pasta al forno

Che si tratti della più classica delle versioni, della pasta al forno bianca o di quella vegetariana o di quella con pasta corta o a base di lasagne, la pasta al forno necessita di tanti piccoli accorgimenti e di una serie di errori che non devono mai essere fatti.

E tutto per evitare che invece di un piatto prelibato ne venga fuori uno poco piacevole o, ancor peggio, quasi del tutto insapore. Per fortuna, gli errori che rischiano di mettere a rischio la tua ricetta sono davvero lievi e tutti facili da evitare. Per riuscirci, però, dovrai prima conoscerli. Motivo per cui oggi abbiamo deciso di condividere con te quelli più comuni tra tutti.

Inserire ingredienti a caso

Una pasta a forno che si rispetti merita una scelta accurata degli ingredienti che dovranno sposarsi al meglio tra loro. Non importa se opterai per la versione classica o per una moderna o rivisitata, ciò che conta è che gli ingredienti siano tutti ben equilibrati e che abbiano a che fare uno con l’altro. Inserirne a caso solo perché si sta realizzando qualcosa che andrà cotto in forno è uno degli errori più comuni e gravi che ci siano. La pasta al forno necessità infatti di equilibrio in modo che ogni ingrediente abbia modo di farsi notare e sentire, cosa che dona a questo piatto la fama che tutti sappiamo.

Condirla poco è uno degli errori più comuni

Spesso, per paura di esagerare si tende a condire poco la teglia e la stessa pasta. La verità è che questo piatto necessità del condimento in grado di facilitarne la cottura e di far incontrare al meglio i vari ingredienti. Che si tratti dell’olio sul fondo della pirofila, del burro o della besciamella che sosterrà l’intera pietanza, questi andranno dosati ancora una volta con equilibrio e senza mai aver paura di esagerare. Dopotutto è uno di quei piatti noti per essere succulenti e che si faccia una versione classica o light, il condimento dovrà comunque essere presente.

Lasciare troppa umidità

Condire bene non significa creare troppa umidità nel piatto. E una buona pasta al forno richiede ingredienti che siano sodi e mai umidi. La besciamella dovrà quindi essere soda così come l’eventuale ragù. Mozzarella o altri formaggi dovranno essere ben strizzati e tutto per un piatto che non dovrà in alcun modo contenere acqua. Questa, infatti, finirebbe con il rovinare sia l’aspetto che il sapore della pasta al forno. Pasta che come tutti sappiamo deve risultare a tratti quasi croccante per quanto è ben gratinata e con un condimento che seppur presente non dovrà essere mai acquoso.

Scoperti gli errori da non fare mai più con la tua pasta al forno non ti resta che annotarli per evitare di compierli. Una volta messi da parte, ti sarà sufficiente seguire la ricetta per arrivare ad un risultato davvero piacevole e che sarà più che mai apprezzato da tutti.