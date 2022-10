Un’ondata d’amore travolgerà 3 segni questo autunno

Secondo gli astrologi questo autunno porterà una ventata d’amore a tre fortunati segni zodiacali che si sentiranno completamente travolti da questo sentimento.

Scopri se fai parte dei tre fortunati segni che questo autunno vivranno una stagione all’insegna dell’amore. Questo periodo sarà per loro estremamente dolce e romantico. Con Venere in Bilancia dal 22 ottobre si moltiplicheranno le possibilità di fare incontri romantici.

Secondo le stelle le emozioni e la passione di questi 3 segni aumenterà vertiginosamente e questo inebriamento di romanticismo aprirà i loro cuori e gli permetterà di fare incontri fortunati. Scopri se fai parte dei segni che perderanno la testa questo autunno.

Ecco tre segni zodiacali che si innamoreranno perdutamente questo autunno

Con l’arrivo dell’autunno arrivano i primi freddi e anche il desiderio di starsene accoccolati al caldo nelle nostre case dove si vive un’atmosfera avvolgente. L’autunno richiama anche la dolcezza e alcuni segni saranno particolarmente propensi a desiderare una persona da amare.

Secondo le stelle sono tre i segni zodiacali che in particolare vivranno questo autunno inondati d’amore. Per loro in serbo c’è l’incontro fatidico, quello sognato da tempo con la loro anima gemella. Se fate parte di questi segni e siete single non abbassate la guardia dietro i vostri nuovi incontri c’è quello chi vi cambierà la vita.

Ariete

Al primo posto della classifica dei segni che incontreranno l’amore questo autunno c’è l’ Ariete. Questo segno vivrà un autunno molto privilegiato, da Ottobre vivrà emozioni inaspettate e nuove. Questo segno di fuoco impulsivo e indipendente incontrerà una persona per la quale sarà disposto a mettere da parte la sua individualità e provare ad avviare una relazione molto seria. Con Venere in Sagittario riuscirà a dimenticare tutte le sue paure e si sentirà più fiducioso di sempre. Non gli basterà condividere momenti felici con questa persona, vorrà un’unione solida e duratura, vorrà avere al suo fianco una persona con la quale fare progetti.

Leone

Anche il Leone vivrà un autunno pieno d’amore. Questo segno troverà finalmente la sua perla rara, Venere in Bilancia gli metterà sul cammino una serie di incontri, alcuni riguarderanno vecchie conoscenze altri saranno incontri completamente nuovi. Tra questi ci sarà un incontro davvero inaspettato che risveglierà tutti i suoi sentimenti e la voglia di amare. Anche il Leone è un segno di fuoco e proprio come l’Ariete sentirà il bisogno di ufficializzare questa relazione e di non lasciare che sia aleatoria. Potrebbe persino pensare ad un matrimonio grazie a queste energie astrali che lo travolgeranno d’amore.

Bilancia

Questo autunno avvolgerà, regalandogli grandi cambiamenti, anche un segno d’aria, il nativo della Bilancia, il segno più equilibrato dello Zodiaco. Questo segno nei mesi scorsi ha sofferto per amore ma allo stesso tempo è riuscito a chiudere definitivamente una relazione frustrante, problematica e deludente. Completamente disilluso dall’amore il Bilancia troverà questo autunno, inaspettatamente, la volontà di rimettersi in gioco. Sentirà di voler fare nuove esperienze, di incontrare persone nuove e desidererà lasciarsi sorprendere. Con Venere in Sagittario la Bilancia farà un incontro molto spontaneo che segnerà un grande cambiamento nella sua vita. Questo segno ritroverà l’amore, oltre a sentire il suo cuore battere forte ed oltre a provare una grande euforia sentirà anche il desiderio di costruire una storia solida e per questo sentirà di condividere questo inaspettato amore con tutte le persone a lui care.