Quali sono i migliori outfit autunnali per chi ha un corpo a rettangolo

Quello che da molte viene visto come una fortuna, per altre è quasi una disgrazia. Stiamo parlando del fisico a rettangolo, l’assenza quindi di forme sinuose in cambio di un corpo slanciato e snello. Ecco come vestirsi per valorizzarlo.

Se si ha un fisico a rettangolo i casi sono due: si ricorre alla chirurgia estetica per diventare pressoché perfette aggiungendo volumi nella parte seno e glutei oppure lo si ama alla follia. Conoscere i metodi che la moda ci offre per apparire ancor più belle però non ha prezzo e, poco ma sicuro, aiuterà tutte.

Vediamo quali outfit autunnali creare per essere al top con questo corpo definito.

Fisico a rettangolo: i look da creare in autunno secondo le tendenze

È il corpo che hanno le modelle androgine, fa risaltare gli abiti dal taglio maschile e quelli in formato ridotto ma nella vita quotidiana di potrebbe apparire più armoniose seguendo piccoli accorgimenti.

Riguardo al cappotto meglio restare su un modello con cintura in vita e volume sulle lunghezze, in fondo riempire gli spazi è proprio quell di cui abbiamo bisogno. Ci sono teorie anche sul colore ma tendenzialmente basti sapere che che il nero stringe ancor di più quindi va considerato semmai un bel verde bottiglia o una fantasia check che crei movimento.

Sì deciso anche per le giacche ed i giubbotti in pelle con volant in vita, no invece ai modelli lineari o lunghi fin sotto i fianchi (l’ideale per i corpi a pera). Dior, ad esempio, ha realizzato una giacca in pied de poule con spalle arrotondate ed imbottitura in vita che regala forme del passato e ridisegna la figura. Il costo è di 3980 euro. Con questo genere di capi si dovrà per forza di cose abbinare dei leggins attillati o un pantalone a sigaretta per un contrasto ad hoc.

Tutto ciò si può tranquillamente coniugare alle dritte di stile per apparire più bella e perfezionare con la propria unicità.

Gli abiti con stampe e diversi colori sono ovviamente da prediligere, ecco quindi che la proposta di Zara (39,95 euro) sarà perfetta sia da giorno che per la sera. Ha una fantasia animalier nei toni del rosso e del nero, maniche lunghe, scollo profondo a V e balze sulla gonna. Da mettere con un paio di stivali in pelle (alti o bassi non farà differenza).

Per il lungo vale lo stesso discorso quindi avere uno scollo ad incrocio senza spalline e con volume nella zona décolleté darà l’impressione di un busto più pieno. Il vestito corto di Le Style de Paris ha le maniche a palloncino che sono un’altra soluzione brillante per questa tipologia di fisico. Costa 22,50 euro sul sito ufficiale e si potrà mettere tutta la stagione.

Molta scelta e pochi dubbi, ora bisogna sperimentare nuovi look!

Silvia Zanchi