Con questa astuzia lo smalto si asciuga in un attimo, lo farai sempre

Lo smalto che si asciuga in un attimo non è una fantasia, ma può diventare pura realtà se metti in pratica questa tecnica.

A volte ci si scoccia a curare le proprie mani, per via della lentezza che ci mette lo smalto ad asciugarsi. Non ci sono dubbi, la routine può essere asfissiante, specialmente quando ci sono tante cosa da fare. Per una volta però concediti del tempo per te stessa, qualche coccola ogni tanto, può essere fonte di benessere sia psichico che fisico. La manicure con il nostro trucco che permetto lo smalto si asciughi in un attimo, diventerà il tuo nuovo modo di rilassarti senza perdere tempo!

Le mani ben curate possono diventare un ottimo “biglietto da visita” quando ci si presenta a persone sconosciute. Ad alcuni non importa, ma se per te è importante conoscere qualche trucchetto per sentirti bene con te stessa e il mondo che ti circonda, che stai aspettando?

Quello che è necessario che tu sappia è che per avere delle belle mani, si parte dalle unghie, ma per avere una manicure impeccabile non devi solo mettere in pratica la tecnica che ti stiamo per presentare.

In primis, è necessario che tu porti avanti uno stile di vita sano, avulso da cattive abitudini. L’obiettivo non è diventare dei perdigiorno, ma imparare a compiere i gesti giusti che permetteranno alla tua vita di raggiungere quella svolta che manca nel benessere quotidiano.

Mangi frutta e verdura? Svolgi dell’attività fisica? Inoltre, dormi abbastanza da ricaricare tutte le energie della giornata?

Non sono punti di domanda che devono assillarti, ma dovrebbero essere dei punti di riferimento che accompagnano la tua routine, in modo da garantire il massimo benessere fisico. E’ dalle unghie che si può vedere lo stato di salute di una persona!

Per cui inizia ad imparare queste regole, da qui ti consiglieremo il trucchetto per uno smalto impeccabile e delle mani curate.

Con questo trucco, lo smalto si asciuga in un attimo!

Non ti servirà spendere soldi, tantomeno utilizzare dei prodotti inquinanti. Il trucco del giorno è un toccasana per la salute, ed è anche il rimedio per eccellenza che ti permetterà di essere pronta nonostante i tanti impegni. Hai un appuntamento last minute con crush e desideri essere perfetta? Non temere, metterai lo smalto tra un trucco e un colpo di phon sui capelli, perché è una soluzione di cui non farai più a meno.

Unire l’utile al dilettevole, senza sprechi e consumi di alcun tipo! Alcune volte è necessario imparare delle tecniche che magari nessuno conosce, o che forse si utilizzavano in tempi passati. Per avere uno smalto impeccabile potresti prima di tutto preparare la base con un unguento particolare.

Madre Natura ti darà le risposte che cerchi, perché per rendere lo smalto resistente e longevo, senza che si sbecchi è fondamentale passare un prodotto assolutamente privo di tossicità, sulle tue unghie.

Con un batuffolo di cotone, passa un po’ di aceto di vino bianco, questo è uno sgrassante naturale che funziona decisamente meglio di tutti gli altri chimici in commercio! E poi in quanti contesti utilizzi questo prodotto? Tantissimi.

Detto ciò, arriva il consiglio per asciugare subito lo smalto. Dopo aver passato con cura lo strato di prodotto, dovrai semplicemente immergere le tue manine in una ciotola d’acqua fredda, e aspettare circa 5 minuti!

Provare per credere, dopo aver fatto una volta questo gesto, lo rifarai ancora tante altre! Questo è un trucco salva-tempo, utile in tutti i casi, ed impossibile da non attuare. Basta aggiungere un po’ di fantasia e voglia di curarsi, et voilà il gioco è fatto!