Test: quanto sei avido? Questo test lo capisce in pochi secondi

Il nostro test di oggi si focalizza sul l’avarizia. Dimmi cosa vedi nell’immagine e scopri quanto sei avido

Oggi vogliamo intrattenerti e divertirti con un test che proverà a rivelare il tuo livello di avarizia. Alcune persone sono più avide di altre, bramose di successo e di piaceri della vita, tendono a volere tutto e anche di più di ciò che la vita ha da offrire e lo fanno in ogni ambito della loro vita, sia dal punto sentimentale che dal punto di vista professionale. A volte essere avidi ha una connotazione positiva perché fomenta la motivazione che ci permette di non abbandonare la meta quando vogliamo raggiungere un obiettivo.

Se anche tu sei una persona avida nella tua vita lo capirai subito. Dovrai solo osservare qualche istante l’immagine del test di oggi e dirci cosa hai notato prima. La tua risposta istintiva è collegata al tuo inconscio e tira fuori alcuni aspetti della tua personalità. Questo test non fornisce una diagnosi clinica ma ti fornisce una chiave introspettiva, ti aiuta a focalizzarti su te stesso e ad analizzare alcuni tuoi comportamenti aiutandoti allo stesso tempo a conoscerti meglio perché in fondo non finiamo mai di conoscere noi stessi.

Mettiti alla prova con un test di abilità: Qual è la fermata migliore? Rispondi e dimostra di essere un vero genio

Dimmi cosa vedi e ti dirò quanto sei avido

Fare il test è davvero molto semplice, servono solo pochi istanti, il tempo di dare una rapida occhiata a questa immagine e dire cosa hai notato prima. Come vedi ci sono due opzioni, un coltello ed un cervello. Alcune persone vedono prima un elemento rispetto all’altro, questa percezione cambia tutto.

Soluzione del test

Se hai visto prima il cervello

Se la prima cosa che hai notato è stata al cervello significa che sei una persona molto responsabile e solitamente anche molto intraprendente. Un acuto osservatore al quale non sfugge nessun dettaglio, una persona alla quale nulla passa inosservato, hai occhi ed orecchie ovunque e questo ti permette di capire esattamente chi hai accanto e di circondarti di amicizie sincere e di persone positive. Hai delle idee ben precise rispetto alla famiglia, alla religione, alla politica e preferisci dedicare il tuo tempo alle persone chi vedono le cose esattamente come te. Se c’è una cosa che detesti in questo mondo è l’ipocrisia. Alo stesso modo detesti abusi di potere e qualsiasi forma di maltrattamento. Non si può certo dire di te che tu sia una persona avida.

Se hai visto prima il coltello

Se è stato il coltello ad attirare la tua attenzione appena hai guardato questa immagine significa chi sei una persona avida. Quando decidi di raggiungere un obiettivo non ti fermi finché non lo hai raggiunto e resti concentrato sulla tua meta sempre e comunque, nessuno può distogliere ti dai tuoi obiettivi. Le persone ti giudicano molto testardo. Ami il rischio e sei il tipo di persona che o ha tutto o non vuole niente. Apparentemente freddo e distaccato, in realtà hai un cuore molto tenero che tuteli, perché hai paura di subire torti e di essere ferito nei due sentimenti. Per questo ti tieni a debita distanza dalle persone che non ti convincono e hai imparato ad apprezzare la solitudine, del tempo prezioso da solo con te stesso che ti aiuta a fare il punto e a riflettere sui tuoi desideri e su tutti gli altri aspetti della tua vita. La tua famiglia è la cosa più importante che hai, per lei faresti di tutto sei. Sei una persona saggia e dispensi buoni consigli quando i tuoi cari hanno un problema si rivolgono subito a te.