Tappo di sughero nel polpo: realtà o leggenda? Ecco finalmente la verità

Il trucco del tappo di sughero per cuocere il polpo serve davvero o è solo una leggenda? Ecco finalmente la verità.

Cucinare per tanti è un’arte, per altri una semplice routine quotidiana. Vero è che la cucina è magia, amore, sentimento, tradizione, racconto, favola e leggenda. Molto spesso si diffondono abitudini culinarie proprio perché tramandate di generazione in generazione.

Proprio come il caso del tappo di sughero nelle pentola del polpo. Secondo una credenza popolare metterlo nella pentola mentre il polpo è in cottura renderebbe le carni del polpo più tenere.

E la domanda che in tanti si pongono è: “Si tratta di una leggenda o in realtà questo sistema funziona davvero?”. Scopriamo in cosa consiste l’usanza del polpo, se è vero o no che rende le carni del mollusco più tenere, e come funziona.

Ecco la verità sul tappo di sughero nel polpo

Il polpo è uno di quei molluschi che possono essere cucinati in diversi modi e capace di regalare sempre grosse soddisfazioni a chi lo consuma. In umido, con le patate, arrostito, utilizzato nei primi piatti o negli antipasti.

Insomma di ricette ce ne sono davvero tante. Una cosa però è certa, spesso uno degli inconvenienti quando si cucina questo tipo di mollusco è che possa venire duro rovinando praticamente tutta la ricetta.

Cucinare un polpo non è poi così difficile, anche se si può facilmente incappare in questi banali errori che ne compromettono la realizzazione.

E qui le nostre nonne ci vengono spesso in aiuto regalandoci piccole dritte per migliorare le nostre ricette. Proprio questi trucchi che vi avevamo già elencato qui e che ci permettono di ottenere un polpo più tenero.

Ma allora quella del tappo di sughero dentro l’acqua di cottura del polpo è un verità o una leggenda? A chiederselo sono in tanti. Addirittura molti lo utilizzano come metodo assodato. Ma dove sta la verità?

Secondo quanto affermano esperti di cucina la credenza tramandata di generazione in generazione che vorrebbe veder mettere un tappo di sughero nell’acqua di cottura del polpo per renderlo più morbido sarebbe del tutto infondata.

Bollendo con il sughero insomma il polpo non diventerebbe più morbido. Si tratta di un’usanza che è nata dai polpari baresi che, nelle enormi pentole dove bollivano i polpi da vendere in strada, mettevano i sugheri solo per far sì di trovare subito il polpo quando dovevano tirarlo su.

In pratica attaccavano il sughero a una cordicella insieme al polpo e quando lo dovevano tirare su riuscivano a farlo più agevolmente visto che dovevano prelevarli dall’acqua bollente. Il sughero galleggiando permetteva al polparo di trovarlo subito.

La loro funzione era dunque questa e non quella di far ammorbidire le carni dei molluschi. Ecco quindi svelata la funzione del tappo di sughero dentro al pentolone del polpo. Dunque, in definitiva se si vuole mettere il tappo di sughero, dentro alla pentola insieme al polpo, nessuno ce lo vieterà ma di certo non sarà quel tappo a rendere il vostro polpo più morbido.