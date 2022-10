Parlano poco, sono i segni che apprezzano di più il silenzio

Gli astri ci rivelano chi sono i segni zodiacali che amano particolarmente il silenzio e la riservatezza. Fai parte della classifica?

Il nostro segno zodiacale ci conferisce tratti distintivi, alcuni segni sono più empatici, chiacchieroni e amano la confusione e la compagnia mentre altri, come i segni dei quali stiamo per parlarvi, prediligono il silenzio, la solitudine e momenti di riflessione e tendono ad allontanarsi dalla folla e dalla confusione.

I segni più silenziosi dello Zodiaco secondo le stelle sono tre. Questi segni non parlano per il gusto di parlare, preferiscono stare in silenzio anche perché sono tendenzialmente timidi e riservati.

Ecco i segni più silenziosi dello Zodiaco

Secondo gli astrologi i segni dei quali stiamo per parlarvi sono persone che nella loro cerchia riscuotono grande ammirazione. Solitamente lasciano a tutti una buona impressione, sono abbastanza silenziosi ed introversi, stabiliscono rapporti interpersonali solo con persone che ritengono essere a loro affini. I segni che prediligono il silenzio sono questi:

Capricorno

Il segno del Capricorno è un grande lavoratore e allo stesso tempo è un ottimo calcolatore e pianificatore. La sua vita è incentrata sul lavoro, sul successo professionale ed essendo impegnato costantemente a raggiungere obiettivi e traguardi solitamente è una persona single. Lo è per scelta poiché preferisce dedicare più tempo al lavoro piuttosto che alla ricerca di un compagno di vita. Secondo le stelle il Capricorno è un segno eremita ma non si dispiace del silenzio e della solitudine, anzi li apprezza e più le persone lo deludono, più la vita si fa difficile, più ama crogiolarsi nel silenzio.

Toro

Il Toro è un segno di terra estremamente sensibile e molto legato alla famiglia. Questo segno è rigoroso e riservato, soprattutto quando si trova in una situazione o in un ambiente che giudica ostile lo si vedrà mettersi in disparte e restare in silenzio. Se il Toro non sviluppa una empatia con il suo interlocutore farà molta fatica a dialogare con lui. Il Toro si circonderà sempre di persone che ritiene familiari e con coloro che saranno riusciti a conquistare la sua fiducia stabilirà legami unici e speciali.

Cancro

L’ultimo posto della classifica lo occupa il nativo del Cancro, un segno dal cuore morbido che però mostra un guscio duro. Essendo un segno di acqua è molto sensibile e si lascia molto trasportare dalle sue emozioni, allo stesso tempo fa fatica ad esprimere ciò che sente perché è troppo vulnerabile per trovare il coraggio di aprirsi ed esporsi.

Il Cancro è un segno molto percettivo ed intuitivo, se le persone che lo circondano gli fanno sentire delle energie negative questo segno tenderà ad allontanarsi e a restare in silenzio e non intenderà condividere niente con questo entourage.